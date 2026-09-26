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Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый

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Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый - фото 1
Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый - фото 2
Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для мыши
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый - фото 1
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый - фото 2
  • Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
470 руб.  670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325167
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
19.5
Материал
текстиль, резина, гель
Цвет
серый
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
272

Описание товара Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый

Коврик Oklick OK-RG0550-GR представлен в стильном игровом дизайне с серой расцветкой. Особенностью данной модели является наличие удобной подставки под запястье в виде гелевой подушки толщиной 2 см. Компактный аксессуар легко помещается в ограниченном пространстве стола, ведь его габариты составляют всего 22x20 см. Изделие Oklick OK-RG0550-GR имеет влагостойкую резиновую основу, нескользящую по поверхности компьютерного стола. Плотное тканевое покрытие коврика способствует ровному и быстрому скольжению мыши с точной передачей команд. Данный аксессуар прослужит довольно долго, радуя привлекательным внешним видом и износостойкостью.

Отзывы о товаре Коврик Oklick для мыши OK-RG0550-GR серый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Коврик для мыши
Антискользящее покрытие
да
Высота, см
19.5
Материал
текстиль, резина, гель
Цвет
серый
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик Oklick OK-RG0550-GR представлен в стильном игровом дизайне с серой расцветкой. Особенностью данной модели является наличие удобной подставки под запястье в виде гелевой подушки толщиной 2 см. Компактный аксессуар легко помещается в ограниченном пространстве стола, ведь его габариты составляют всего 22x20 см. Изделие Oklick OK-RG0550-GR имеет влагостойкую резиновую основу, нескользящую по поверхности компьютерного стола. Плотное тканевое покрытие коврика способствует ровному и быстрому скольжению мыши с точной передачей команд. Данный аксессуар прослужит довольно долго, радуя привлекательным внешним видом и износостойкостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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