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Чехол Riva для планшета 7" 3012 искусственная кожа красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Riva для планшета 7" 3012 искусственная кожа красный

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Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 1
Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 2
Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 3
Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 4
Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 5
Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 6
Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 7
Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 8
Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 1
  • Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 2
  • Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 3
  • Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 4
  • Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 5
  • Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 6
  • Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 7
  • Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 8
  • Чехол Riva для планшета 7&quot; 3012 искусственная кожа красный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324773
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Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Чехол
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
273

Описание товара Чехол Riva для планшета 7" 3012 искусственная кожа красный

Надежно защищает гаджет от механических повреждений, грязи и пыли. Имеет стильный дизайн. Легко надевается, оснщен всеми необходимыми вырезами и отверстиями.

Отзывы о товаре Чехол Riva для планшета 7" 3012 искусственная кожа красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Чехол
Описание
Надежно защищает гаджет от механических повреждений, грязи и пыли. Имеет стильный дизайн. Легко надевается, оснщен всеми необходимыми вырезами и отверстиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Riva для планшета 7" 3012 искусственная кожа красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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