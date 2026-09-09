Кондиционер мобильный Ballu BPAC-20 CE_20Y
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Характеристики
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R 410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
55
Макс. производительность охлаждения, кВт
6
Количество скоростей воздушного потока
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%56 991 руб. 71 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324132
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R 410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, дренажный шланг, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
55
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
136
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
2
Макс. уровень шума, дБ
54
Макс. производительность охлаждения, кВт
6
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
450
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2300
Номинальный ток, A
10.3
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
36
Высота внутреннего блока, см
77
Глубина внутреннего блока, см
56.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х70х44
Вес, кг.
49
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu BPAC-20 CE_20Y
Кондиционер оснащен таймером тремя режимами работы вентилятора. В условиях избыточной влажности, прибор работает как полноценный осушитель. Ballu BPAC-20 CE собирает воду в специальную емкость, при заполнении которой, система защиты от протечки отключает кондиционер и сообщает при помощи индикации о необходимости слить конденсат.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кондиционер мобильный
Тип хладагента
R 410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, дренажный шланг, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
55
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
136
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
2
Макс. уровень шума, дБ
54
Развернуть
Макс. производительность охлаждения, кВт
6
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
450
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
2300
Номинальный ток, A
10.3
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
36
Высота внутреннего блока, см
77
Глубина внутреннего блока, см
56.8
Страна производитель
Китай
Кондиционер оснащен таймером тремя режимами работы вентилятора. В условиях избыточной влажности, прибор работает как полноценный осушитель. Ballu BPAC-20 CE собирает воду в специальную емкость, при заполнении которой, система защиты от протечки отключает кондиционер и сообщает при помощи индикации о необходимости слить конденсат.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
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