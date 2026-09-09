Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu BPAC-18 CE_20Y
BALLU Smart Pro профессиональная серия сверхмощных мобильных кондиционеров, предназначенных для охлаждения бытовых и коммерческих помещений от 44 до 55м?. Мобильный кондиционер BPAC-18 CE_20Y мощностью 5,7 кВт эффективен для помещений площадью до 50м?. Высокая производительность в сочетании с А-классом энергоэффективности – оптимальное решение для охлаждения или осушения в офисе, магазине, жилом помещении. Функция автоматического покачивания жалюзи и три возможные скорости вентилятора позволят создать комфортный микроклимат одновременно для всех пользователей. А системы защиты от протечки и фильтрации воздуха STOP DUST сделают использование прибора удобным и максимально полезным.
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Теги товара: мобильные
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: мобильные
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