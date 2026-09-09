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Штативная головка Manfrotto 468MG 13/0.6/16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная головка Manfrotto 468MG 13/0.6/16

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Штативная головка Manfrotto 468MG 13/0.6/16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323914
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, г.
800

Описание товара Штативная головка Manfrotto 468MG 13/0.6/16

Гидростатическая шаровая голова 468MG — наиболее передовая шаровая голова во всём ассортименте Manfrotto. Лёгкая и прочная, рассчитанная на большую нагрузку, она создана, чтобы удовлетворять потребности профессионалов. Предназначена для камер с объективами общим весом до 16 кг. Корпус отливается из магния, алюминиевый шар диаметром 5 см покрыт тефлоном, что в сочетании со специально сконструированными прижимными поверхностями обеспечивает шёлковую плавность движений. Фиксирующие рукоятки увеличенного размера вместе с запатентованным гидравличесим механизмом фиксации обеспечивают максимальную жёсткость блокировки при минимуме затрачиваемых усилий. Настоящее инженерное чудо!

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto 468MG 13/0.6/16




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Гидростатическая шаровая голова 468MG — наиболее передовая шаровая голова во всём ассортименте Manfrotto. Лёгкая и прочная, рассчитанная на большую нагрузку, она создана, чтобы удовлетворять потребности профессионалов. Предназначена для камер с объективами общим весом до 16 кг. Корпус отливается из магния, алюминиевый шар диаметром 5 см покрыт тефлоном, что в сочетании со специально сконструированными прижимными поверхностями обеспечивает шёлковую плавность движений. Фиксирующие рукоятки увеличенного размера вместе с запатентованным гидравличесим механизмом фиксации обеспечивают максимальную жёсткость блокировки при минимуме затрачиваемых усилий. Настоящее инженерное чудо!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штативная головка Manfrotto 468MG 13/0.6/16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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