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Характеристики
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323914
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Описание товара Штативная головка Manfrotto 468MG 13/0.6/16
Гидростатическая шаровая голова 468MG — наиболее передовая шаровая голова во всём ассортименте Manfrotto. Лёгкая и прочная, рассчитанная на большую нагрузку, она создана, чтобы удовлетворять потребности профессионалов. Предназначена для камер с объективами общим весом до 16 кг. Корпус отливается из магния, алюминиевый шар диаметром 5 см покрыт тефлоном, что в сочетании со специально сконструированными прижимными поверхностями обеспечивает шёлковую плавность движений. Фиксирующие рукоятки увеличенного размера вместе с запатентованным гидравличесим механизмом фиксации обеспечивают максимальную жёсткость блокировки при минимуме затрачиваемых усилий. Настоящее инженерное чудо!
Гидростатическая шаровая голова 468MG — наиболее передовая шаровая голова во всём ассортименте Manfrotto. Лёгкая и прочная, рассчитанная на большую нагрузку, она создана, чтобы удовлетворять потребности профессионалов. Предназначена для камер с объективами общим весом до 16 кг. Корпус отливается из магния, алюминиевый шар диаметром 5 см покрыт тефлоном, что в сочетании со специально сконструированными прижимными поверхностями обеспечивает шёлковую плавность движений. Фиксирующие рукоятки увеличенного размера вместе с запатентованным гидравличесим механизмом фиксации обеспечивают максимальную жёсткость блокировки при минимуме затрачиваемых усилий. Настоящее инженерное чудо!
Штативная головка Manfrotto 468MG 13/0.6/16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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