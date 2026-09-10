Top.Mail.Ru
Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN - фото 1
Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN - фото 2
Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN - фото 3
Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN - фото 1
  • Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN - фото 2
  • Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN - фото 3
  • Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384954
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка
Высота, см
19
Ширина, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, г.
900

Описание товара Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN

Оригинальный транспортный кофр MB MBAG90PN Manfrotto. MBAG90PN — это сумка с прокладкой, созданная для защиты штатива с установленной на него головкой.

Отзывы о товаре Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка
Высота, см
19
Ширина, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный транспортный кофр MB MBAG90PN Manfrotto. MBAG90PN — это сумка с прокладкой, созданная для защиты штатива с установленной на него головкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для штатива Manfrotto MB MBAG90PN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...