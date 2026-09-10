Штативная головка Manfrotto MH057M0-Q5
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Характеристики
Описание товара Штативная головка Manfrotto MH057M0-Q5
Магниевая шаровая головка Manfrotto с быстросъемной системой Q5 MH057M0-Q5 057. Лучшая шаровая профессиональная головка Manfrotto, созданная для угле волоконных штативов 057. Очень точная шаровая головка, предлагающая еще более плавные движения благодаря использованию самых современных материалов и технологий. Инновационные и уникальные характеристики, такие как эксклюзивный селектор угла портретной съемки 90°-105°, позволяют улучшенное управление камерой для улучшенных и точных настроек. Инновационная, компактная, эргономичная, мощная, сделанная из легкого магния – это идеальный инструмент, характеризующийся долговечностью, высокой эффективностью эксплуатации и точностью. Новая магниевая быстросъемная система Q5 совместима со стандартными площадками RC5 и предлагает улучшенную эргономичность, скорость, более низкий вес и точность – благодаря трем пузырьковым уровням. Q5 с подвижной площадкой обеспечивает идеальный баланс веса для тяжелого оборудования и длинных объективов.
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