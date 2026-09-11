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Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live

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Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 1
Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 2
Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 3
Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 4
Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 5
Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 6
Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 7
Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
  • Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 2
  • Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 3
  • Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 4
  • Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 5
  • Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 6
  • Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 7
  • Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496536
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
800

Описание товара Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live

Befree 3-way Live Head от Manfrotto – это инновационная 3-осевая голова Manfrotto из коллекции для путешествий, которая оснащена полностью складывающимися ручками. Она непревзойденно компактная и прочная, с полезной нагрузкой до 6 кг. Эта новаторская голова идеально подходит для использования аксессуаров, необходимых для видео и фотосъемки, на одной универсальной опоре. Благодаря высокопроизводительной системе Befree Fluid Drag System с максимально плавным управлением, как при панорамных, так и при наклонных движениях, эта штативная голова исключительно проста для аккуратной настройки композиции, кадрирования и съемки. Используемая жидкостная система представляет собой новейшую гидравлическую технологию Manfrotto, созданную для обеспечения максимально плавного управления движениями и исключительной стабильности даже при экстремальных температурах (-30° / + 70°). Длинная панорамная ручка, портретное положение и 3 пузырьковых уровня дополняют голову, гарантируя точность и универсальность в съемочном процессе, способствуя реализации творческих идей.

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto MH01HY-3W Befree 3Way Live




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание
Befree 3-way Live Head от Manfrotto – это инновационная 3-осевая голова Manfrotto из коллекции для путешествий, которая оснащена полностью складывающимися ручками. Она непревзойденно компактная и прочная, с полезной нагрузкой до 6 кг. Эта новаторская голова идеально подходит для использования аксессуаров, необходимых для видео и фотосъемки, на одной универсальной опоре. Благодаря высокопроизводительной системе Befree Fluid Drag System с максимально плавным управлением, как при панорамных, так и при наклонных движениях, эта штативная голова исключительно проста для аккуратной настройки композиции, кадрирования и съемки. Используемая жидкостная система представляет собой новейшую гидравлическую технологию Manfrotto, созданную для обеспечения максимально плавного управления движениями и исключительной стабильности даже при экстремальных температурах (-30° / + 70°). Длинная панорамная ручка, портретное положение и 3 пузырьковых уровня дополняют голову, гарантируя точность и универсальность в съемочном процессе, способствуя реализации творческих идей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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