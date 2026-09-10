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Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6

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Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 1
Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 2
Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 3
Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 4
Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 5
Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 6
Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 7
Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 1
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 2
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 3
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 4
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 5
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 6
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 7
  • Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385333
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6

Этот адаптер позволяет вам присоединить быстросъёмную систему с верхней фиксацией Q6 к имеющейся фото голове. Система Top Lock была разработана, чтобы предложить фотографам быстрый, простой и очень надёжный механизм быстрого соединения, подходящий для тяжёлого профессионального оборудования. Камерная площадка защёлкивается зажимом сверху, и как только она зацепляется, в неё входит страхующий штифт, не позволяющий камере с площадкой случайно выскользнуть. Ещё до зажатия рычагом камера оказывается надёжно закреплённой. Изготовленный из лёгкого алюминия, адаптер имеет три пузырьковых уровня (по одному для каждой оси вращения), которые обеспечивают точность кадрирования и помогают получить четкие снимки, обеспечивая использование всей площади кадра и сокращая время пост-продакшен. Q6, совместимая со стандартом Arca, поставляется с адаптером. Запасные площадки можно приобрести отдельно. Данный адаптер совместим со следующими головами Manfrotto: MH054M0, MH054M0-Q2, MH054M0-Q5, MH055M0, MH055M0-Q2, MH055M0-Q5, MH055M0-RC4, MH057M0, MH057M0-Q5, MH057M0-RC4, 468MG, 468MGRC0, 468MGRC2, 468MGRC3, 468MGRC4, 468MGRC5

Отзывы о товаре Адаптер с быстросъемной площадкой Manfrotto MSQ6




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Этот адаптер позволяет вам присоединить быстросъёмную систему с верхней фиксацией Q6 к имеющейся фото голове. Система Top Lock была разработана, чтобы предложить фотографам быстрый, простой и очень надёжный механизм быстрого соединения, подходящий для тяжёлого профессионального оборудования. Камерная площадка защёлкивается зажимом сверху, и как только она зацепляется, в неё входит страхующий штифт, не позволяющий камере с площадкой случайно выскользнуть. Ещё до зажатия рычагом камера оказывается надёжно закреплённой. Изготовленный из лёгкого алюминия, адаптер имеет три пузырьковых уровня (по одному для каждой оси вращения), которые обеспечивают точность кадрирования и помогают получить четкие снимки, обеспечивая использование всей площади кадра и сокращая время пост-продакшен. Q6, совместимая со стандартом Arca, поставляется с адаптером. Запасные площадки можно приобрести отдельно. Данный адаптер совместим со следующими головами Manfrotto: MH054M0, MH054M0-Q2, MH054M0-Q5, MH055M0, MH055M0-Q2, MH055M0-Q5, MH055M0-RC4, MH057M0, MH057M0-Q5, MH057M0-RC4, 468MG, 468MGRC0, 468MGRC2, 468MGRC3, 468MGRC4, 468MGRC5
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Отзывы


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