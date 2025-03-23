Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром
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В наличииЦена 17 810 руб. 29 690 руб.4453 руб. в СплитДушевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние
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В наличииЦена 21 210 руб. 27 190 руб.5303 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром хорошее сост...
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультра-модный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Дизайн, в котором учтены все детали: благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются, предотвращая образование налета, а не высыхают на поверхности. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще.
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Достоинства:
Комментарий:
отличное качество плавный ход рычага рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Супер смеситель, легко устанавливается, качественный, подводка в комплекте. Уже второй такой покупаю. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстро, качество натуральный смеситель. Почему то не был замотан ,коробка просто была открыта на выдаче
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран. Простая установка. Ручка легко регулирует напор и температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель. Сделан качественно. Подводка подключаеться на прямую к картриджу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Тяжёлый, ход мягкий. Смотрится красиво. Монтаж лёгкий. Из минусов - традиционно короткая подводка и гайки на 1/4!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Кран понравился, выглядит надежно. Цена приятно порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Все супер‼ Классный, пришел быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Качество смесителя хорошее, переходное кольцо между смесителем и раковиной - из пластика (при мойке раковины - будет стираться его покрытие).
Достоинства:
Комментарий:
Плавный ход, не большой угол излива. Следует учитывать что в комплекте трубки не стандартных для России размеров.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое, соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Все очень солидно, как на вет ,так и визуально. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественный смеситель. Ещё не устанавливал. Всё в комплекте, все как в описании. Единственное подводка, нужен переходник на наш кран, либо полностью менять подводку.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель пришел в фирменной упаковке, в полном комплекте и в короткий срок!!! Качество как всегда на высоте!!! Однозначно советуем к преобретению!!!!
Достоинства:
Комментарий:
хороший смеситель,покупали под тропический душ той же фирмы и формы
Достоинства:
Комментарий:
Стильный, изящный смеситель. Полный комплект (шланги, прокладки). Смеситель пока не устанавливал, но продуктами фирмы Ам.Рм пользуюсь уже много лет, пока нареканий не было. Немного дороговат.
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению еще ждёт своего часа и поэтому не могу сказать какой в использовании. Но это не первый наш смеситель am.pm, так что надеюсь оправдает доверие. Комплектация полностью соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали всю сантехнику именно am.pm , потому что у этого бренда качественные вещи, стильный дизайн, доступная цена
Достоинства:
Комментарий:
Установили к раковине на стиральную машину ,пользуется ,довольны .Устанавливал муж ,проблем не возникло .советую
Достоинства:
Комментарий:
хороший смеситель от известной марки.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество плавный ход рычага рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Супер смеситель, легко устанавливается, качественный, подводка в комплекте. Уже второй такой покупаю. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
оригинал, качество отличное.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстро, качество натуральный смеситель. Почему то не был замотан ,коробка просто была открыта на выдаче
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кран. Простая установка. Ручка легко регулирует напор и температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель. Сделан качественно. Подводка подключаеться на прямую к картриджу.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Тяжёлый, ход мягкий. Смотрится красиво. Монтаж лёгкий. Из минусов - традиционно короткая подводка и гайки на 1/4!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Кран понравился, выглядит надежно. Цена приятно порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Все супер‼ Классный, пришел быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Качество смесителя хорошее, переходное кольцо между смесителем и раковиной - из пластика (при мойке раковины - будет стираться его покрытие).
Достоинства:
Комментарий:
Плавный ход, не большой угол излива. Следует учитывать что в комплекте трубки не стандартных для России размеров.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое, соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Все очень солидно, как на вет ,так и визуально. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественный смеситель. Ещё не устанавливал. Всё в комплекте, все как в описании. Единственное подводка, нужен переходник на наш кран, либо полностью менять подводку.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель пришел в фирменной упаковке, в полном комплекте и в короткий срок!!! Качество как всегда на высоте!!! Однозначно советуем к преобретению!!!!
Достоинства:
Комментарий:
хороший смеситель,покупали под тропический душ той же фирмы и формы
Достоинства:
Комментарий:
Стильный, изящный смеситель. Полный комплект (шланги, прокладки). Смеситель пока не устанавливал, но продуктами фирмы Ам.Рм пользуюсь уже много лет, пока нареканий не было. Немного дороговат.
Достоинства:
Комментарий:
К сожалению еще ждёт своего часа и поэтому не могу сказать какой в использовании. Но это не первый наш смеситель am.pm, так что надеюсь оправдает доверие. Комплектация полностью соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали всю сантехнику именно am.pm , потому что у этого бренда качественные вещи, стильный дизайн, доступная цена
Достоинства:
Комментарий:
Установили к раковине на стиральную машину ,пользуется ,довольны .Устанавливал муж ,проблем не возникло .советую
Достоинства:
Комментарий:
хороший смеситель от известной марки.