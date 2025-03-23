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Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром

22 Отзывы
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Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
75
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
15 290 руб.  20 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322174
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Коллекция Like
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Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
75
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
28х22х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром

Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультра-модный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Дизайн, в котором учтены все детали: благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются, предотвращая образование налета, а не высыхают на поверхности. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром

Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество плавный ход рычага рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Яна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер смеситель, легко устанавливается, качественный, подводка в комплекте. Уже второй такой покупаю. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстро, качество натуральный смеситель. Почему то не был замотан ,коробка просто была открыта на выдаче
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран. Простая установка. Ручка легко регулирует напор и температуру.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель. Сделан качественно. Подводка подключаеться на прямую к картриджу.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Сергей А

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Тяжёлый, ход мягкий. Смотрится красиво. Монтаж лёгкий. Из минусов - традиционно короткая подводка и гайки на 1/4!
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Кран понравился, выглядит надежно. Цена приятно порадовала
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все супер‼ Классный, пришел быстро.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество смесителя хорошее, переходное кольцо между смесителем и раковиной - из пластика (при мойке раковины - будет стираться его покрытие).
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плавный ход, не большой угол излива. Следует учитывать что в комплекте трубки не стандартных для России размеров.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое, соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все очень солидно, как на вет ,так и визуально. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2024
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественный смеситель. Ещё не устанавливал. Всё в комплекте, все как в описании. Единственное подводка, нужен переходник на наш кран, либо полностью менять подводку.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель пришел в фирменной упаковке, в полном комплекте и в короткий срок!!! Качество как всегда на высоте!!! Однозначно советуем к преобретению!!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший смеситель,покупали под тропический душ той же фирмы и формы
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, изящный смеситель. Полный комплект (шланги, прокладки). Смеситель пока не устанавливал, но продуктами фирмы Ам.Рм пользуюсь уже много лет, пока нареканий не было. Немного дороговат.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2023
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению еще ждёт своего часа и поэтому не могу сказать какой в использовании. Но это не первый наш смеситель am.pm, так что надеюсь оправдает доверие. Комплектация полностью соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2023
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали всю сантехнику именно am.pm , потому что у этого бренда качественные вещи, стильный дизайн, доступная цена
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2023
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Установили к раковине на стиральную машину ,пользуется ,довольны .Устанавливал муж ,проблем не возникло .советую
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший смеситель от известной марки.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
75
Длина излива
110
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Германия
Описание
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультра-модный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Дизайн, в котором учтены все детали: благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются, предотвращая образование налета, а не высыхают на поверхности. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество плавный ход рычага рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Яна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер смеситель, легко устанавливается, качественный, подводка в комплекте. Уже второй такой покупаю. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, качество отличное.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстро, качество натуральный смеситель. Почему то не был замотан ,коробка просто была открыта на выдаче
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кран. Простая установка. Ручка легко регулирует напор и температуру.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2024
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель. Сделан качественно. Подводка подключаеться на прямую к картриджу.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Сергей А

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Тяжёлый, ход мягкий. Смотрится красиво. Монтаж лёгкий. Из минусов - традиционно короткая подводка и гайки на 1/4!
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смеситель. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2024
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Кран понравился, выглядит надежно. Цена приятно порадовала
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все супер‼ Классный, пришел быстро.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество смесителя хорошее, переходное кольцо между смесителем и раковиной - из пластика (при мойке раковины - будет стираться его покрытие).
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Плавный ход, не большой угол излива. Следует учитывать что в комплекте трубки не стандартных для России размеров.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло целое, соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все очень солидно, как на вет ,так и визуально. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2024
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественный смеситель. Ещё не устанавливал. Всё в комплекте, все как в описании. Единственное подводка, нужен переходник на наш кран, либо полностью менять подводку.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель пришел в фирменной упаковке, в полном комплекте и в короткий срок!!! Качество как всегда на высоте!!! Однозначно советуем к преобретению!!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший смеситель,покупали под тропический душ той же фирмы и формы
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2023
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, изящный смеситель. Полный комплект (шланги, прокладки). Смеситель пока не устанавливал, но продуктами фирмы Ам.Рм пользуюсь уже много лет, пока нареканий не было. Немного дороговат.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2023
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению еще ждёт своего часа и поэтому не могу сказать какой в использовании. Но это не первый наш смеситель am.pm, так что надеюсь оправдает доверие. Комплектация полностью соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2023
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали всю сантехнику именно am.pm , потому что у этого бренда качественные вещи, стильный дизайн, доступная цена
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2023
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Установили к раковине на стиральную машину ,пользуется ,довольны .Устанавливал муж ,проблем не возникло .советую
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2023
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший смеситель от известной марки.


Смеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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