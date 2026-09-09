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Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром

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Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром - фото 1
Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Верхний душ
  • Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром - фото 1
  • Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
7 390 руб.  13 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322116
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Коллекция Like
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Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Верхний душ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром

Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Премиальный размер в массовом сегменте: увеличенный диаметр лейки – 250 мм.

Отзывы о товаре Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Верхний душ
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Премиальный размер в массовом сегменте: увеличенный диаметр лейки – 250 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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