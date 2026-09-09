Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром
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Характеристики
Описание товара Верхний душ AM.PM Like F0580000 хром
Впервые модный дизайнерский продукт в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Премиальный размер в массовом сегменте: увеличенный диаметр лейки – 250 мм.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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