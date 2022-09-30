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Картридж лазерный NV Print KX-FAD93A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный NV Print KX-FAD93A

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Картридж лазерный NV Print KX-FAD93A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321551
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
34х16х11
Вес, кг.
1.43

Описание товара Картридж лазерный NV Print KX-FAD93A

Картридж лазерный NV Print KX-FAD93A модель подходит для принтеров Panasonic модельного ряда KX-MB263RU, KX-MB763RU, KX-MB783RU, KX-MB283RU, а также KX-MB773RU. Ресурс картриджа NV Print KX-FAD93A 6000 страниц. Технология печати: лазерная. Цвет печати: Black.

Отзывы о товаре Картридж лазерный NV Print KX-FAD93A

30.09.2022
Лазарев О В

Достоинства:
Спасибо. Заправил картридж для Мфу Panasonic KM-MB763 Копир/Принтер/Сканер/Факс. Взял тонер Cactus CS-TRHPU-80, для Panasonic Universal, черный. Все четко. Полос нет. Ярко печатает!

Недостатки:
Нет



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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Картридж лазерный NV Print KX-FAD93A модель подходит для принтеров Panasonic модельного ряда KX-MB263RU, KX-MB763RU, KX-MB783RU, KX-MB283RU, а также KX-MB773RU. Ресурс картриджа NV Print KX-FAD93A 6000 страниц. Технология печати: лазерная. Цвет печати: Black.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.09.2022
Лазарев О В

Достоинства:
Спасибо. Заправил картридж для Мфу Panasonic KM-MB763 Копир/Принтер/Сканер/Факс. Взял тонер Cactus CS-TRHPU-80, для Panasonic Universal, черный. Все четко. Полос нет. Ярко печатает!

Недостатки:
Нет


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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