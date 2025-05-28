Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Сервизы столовые
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
19
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 400 руб.
4 039
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 320733
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Описание товара Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС изготовлен из высококачественного ударопрочного стекла. Можно мыть в посудомоечной машине и использовать в СВЧ. Коллекция дымчатой посуды Ocean Eclipse отличается глубокими суповыми тарелками и глубокими компактными салатниками, минималистческим дизайном и безусловным качеством Luminarc. Суповая тарелка не имеет каймы, отчего становится более универсальной - ее можно использовать в качестве салатника. Сервиз рассчитан на 6 персон и включает 19 предметов: тарелки обеденные 25 см - 6 шт, тарелки глубокие (суповые) 21 см - 6 шт, тарелки десертные 19 см - 6 шт, салатник большой 24 см - 1 шт.
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС изготовлен из высококачественного ударопрочного стекла. Можно мыть в посудомоечной машине и использовать в СВЧ. Коллекция дымчатой посуды Ocean Eclipse отличается глубокими суповыми тарелками и глубокими компактными салатниками, минималистческим дизайном и безусловным качеством Luminarc. Суповая тарелка не имеет каймы, отчего становится более универсальной - ее можно использовать в качестве салатника. Сервиз рассчитан на 6 персон и включает 19 предметов: тарелки обеденные 25 см - 6 шт, тарелки глубокие (суповые) 21 см - 6 шт, тарелки десертные 19 см - 6 шт, салатник большой 24 см - 1 шт.
Комментарий:
тарелки пришли всё целые и хорошо упакованные. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый. Хорошее качество.
Источник: Яндекс Маркет
ОЛЬГА К.
Достоинства:
Комментарий:
Ну, Luminarc, как всегда, это отличное качество.
Источник: Яндекс Маркет
Ольга Н.
Достоинства:
Комментарий:
взяла на подарок, все довольны!
Источник: Яндекс Маркет
Инна А.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор ,пришло все хорошо упаковано ,все целое.
Источник: Яндекс Маркет
Михеева Любовь Анатольевна
Достоинства:
Комментарий:
Классный! Нам очень понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
Юрий И.
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй набор, пришел целый
Источник: Яндекс Маркет
Лариса Ш.
Достоинства:
Комментарий:
не мешало бы продумать упаковку, и добавить надпись, что стекло. в этот раз нам сказачно повезло, что все целое.
Источник: Яндекс Маркет
Назлу М.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая посуда, всегда беру этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
Екатерина Л.
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый сервиз. пришёл без задержек, зотя переносили доставку. Всё в целомти и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
Светлана А.
Достоинства:
Комментарий:
отличная посуда, беру второй раз, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
Наталья Д.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный сервиз, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Все целое и хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
Александр К.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую всё супер доволен
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108
Достоинства:
Комментарий:
тарелки пришли всё целые и хорошо упакованные. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый. Хорошее качество.
Достоинства:
Комментарий:
Ну, Luminarc, как всегда, это отличное качество.
Достоинства:
Комментарий:
взяла на подарок, все довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор ,пришло все хорошо упаковано ,все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Классный! Нам очень понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй набор, пришел целый
Достоинства:
Комментарий:
не мешало бы продумать упаковку, и добавить надпись, что стекло. в этот раз нам сказачно повезло, что все целое.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая посуда, всегда беру этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Очень красивый сервиз. пришёл без задержек, зотя переносили доставку. Всё в целомти и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
отличная посуда, беру второй раз, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный сервиз, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все целое и хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую всё супер доволен