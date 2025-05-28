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Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108

14 Отзывы
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Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 1
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 2
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 3
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 4
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 5
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 6
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 7
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 8
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 9
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 10
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 11
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 12
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 13
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сервизы столовые
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
19
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 1
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 2
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 3
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 4
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 5
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 6
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 7
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 8
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 9
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 10
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 11
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 12
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 13
  • Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
2 400 руб.  4 039 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 320733
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Характеристики

Бренд
LUMINARC
Тип товара
Сервизы столовые
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
19
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х23
Вес, кг.
6.47

Описание товара Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108

Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС изготовлен из высококачественного ударопрочного стекла. Можно мыть в посудомоечной машине и использовать в СВЧ. Коллекция дымчатой посуды Ocean Eclipse отличается глубокими суповыми тарелками и глубокими компактными салатниками, минималистческим дизайном и безусловным качеством Luminarc. Суповая тарелка не имеет каймы, отчего становится более универсальной - ее можно использовать в качестве салатника. Сервиз рассчитан на 6 персон и включает 19 предметов: тарелки обеденные 25 см - 6 шт, тарелки глубокие (суповые) 21 см - 6 шт, тарелки десертные 19 см - 6 шт, салатник большой 24 см - 1 шт.

Отзывы о товаре Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
тарелки пришли всё целые и хорошо упакованные. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый. Хорошее качество.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
ОЛЬГА К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, Luminarc, как всегда, это отличное качество.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
взяла на подарок, все довольны!
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2024
Инна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор ,пришло все хорошо упаковано ,все целое.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2024
Михеева Любовь Анатольевна

Достоинства:


Комментарий:
Классный! Нам очень понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю уже второй набор, пришел целый
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Лариса Ш.

Достоинства:


Комментарий:
не мешало бы продумать упаковку, и добавить надпись, что стекло. в этот раз нам сказачно повезло, что все целое.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2023
Назлу М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая посуда, всегда беру этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый сервиз. пришёл без задержек, зотя переносили доставку. Всё в целомти и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная посуда, беру второй раз, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный сервиз, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все целое и хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую всё супер доволен



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LUMINARC
Тип товара
Сервизы столовые
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
19
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Китай
Описание
Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС изготовлен из высококачественного ударопрочного стекла. Можно мыть в посудомоечной машине и использовать в СВЧ. Коллекция дымчатой посуды Ocean Eclipse отличается глубокими суповыми тарелками и глубокими компактными салатниками, минималистческим дизайном и безусловным качеством Luminarc. Суповая тарелка не имеет каймы, отчего становится более универсальной - ее можно использовать в качестве салатника. Сервиз рассчитан на 6 персон и включает 19 предметов: тарелки обеденные 25 см - 6 шт, тарелки глубокие (суповые) 21 см - 6 шт, тарелки десертные 19 см - 6 шт, салатник большой 24 см - 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
тарелки пришли всё целые и хорошо упакованные. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый. Хорошее качество.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
ОЛЬГА К.

Достоинства:


Комментарий:
Ну, Luminarc, как всегда, это отличное качество.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
взяла на подарок, все довольны!
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2024
Инна А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор ,пришло все хорошо упаковано ,все целое.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2024
Михеева Любовь Анатольевна

Достоинства:


Комментарий:
Классный! Нам очень понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю уже второй набор, пришел целый
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Лариса Ш.

Достоинства:


Комментарий:
не мешало бы продумать упаковку, и добавить надпись, что стекло. в этот раз нам сказачно повезло, что все целое.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2023
Назлу М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая посуда, всегда беру этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый сервиз. пришёл без задержек, зотя переносили доставку. Всё в целомти и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная посуда, беру второй раз, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2023
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный сервиз, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все целое и хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую всё супер доволен


Столовый сервиз LUMINARC ОКЕАН ЭКЛИПС 19 предметов, L5108 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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