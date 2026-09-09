Top.Mail.Ru
Спот DeMarkt Вернисаж 502020702 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Спот DeMarkt Вернисаж 502020702

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Спот DeMarkt Вернисаж 502020702 - фото 1
Спот DeMarkt Вернисаж 502020702 - фото 2
Спот DeMarkt Вернисаж 502020702 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подсветка интерьерная
  • Спот DeMarkt Вернисаж 502020702 - фото 1
  • Спот DeMarkt Вернисаж 502020702 - фото 2
  • Спот DeMarkt Вернисаж 502020702 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
6 140 руб.  11 359 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 317790
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DeMarkt
Тип товара
Подсветка интерьерная
Размеры в упаковке, см
29х19х10
Вес, г.
640

Описание товара Спот DeMarkt Вернисаж 502020702

Стильный светильник-спот из коллекции «Вернисаж» станет прекрасным дополнением современной обстановки. В зависимости от оформления интерьера можно выбрать один из нескольких оттенков металлического основания: цвета античной или классической бронзы, цвета хрома или золота. Светильник идеален для зональной подсветки, с его помощью можно выгодно выделить необходимые детали и элементы в комнате: картины, произведения искусства, зеркала.

Отзывы о товаре Спот DeMarkt Вернисаж 502020702




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DeMarkt
Тип товара
Подсветка интерьерная
Описание
Стильный светильник-спот из коллекции «Вернисаж» станет прекрасным дополнением современной обстановки. В зависимости от оформления интерьера можно выбрать один из нескольких оттенков металлического основания: цвета античной или классической бронзы, цвета хрома или золота. Светильник идеален для зональной подсветки, с его помощью можно выгодно выделить необходимые детали и элементы в комнате: картины, произведения искусства, зеркала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Спот DeMarkt Вернисаж 502020702 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...