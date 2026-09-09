Механизм фокусировки для микроскопа Микромед МС-2-ZOOM
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314375
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
под посадочный диаметр визуальной насадки 70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, г.
900
Описание товара Механизм фокусировки для микроскопа Микромед МС-2-ZOOM
Является необходимым комплектующим для установки оптической головки МС-2-ZOOM на штатив ТД-3 и ТД-4. Механизм крепления на штативе рассчитан на длину 72 мм, диаметр 20 мм. Диапазон перемещения - 60 мм. Входит в стандартную комплектацию штатива ТД-1, микроскопа в сборе на основании А и основании CR. Механизм фокусировки штатива ТД-2 имеет другую конструкцию.
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Бренд
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
под посадочный диаметр визуальной насадки 70 мм
Страна производитель
Китай
Является необходимым комплектующим для установки оптической головки МС-2-ZOOM на штатив ТД-3 и ТД-4. Механизм крепления на штативе рассчитан на длину 72 мм, диаметр 20 мм. Диапазон перемещения - 60 мм. Входит в стандартную комплектацию штатива ТД-1, микроскопа в сборе на основании А и основании CR. Механизм фокусировки штатива ТД-2 имеет другую конструкцию.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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