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Механизм фокусировки для микроскопа Микромед МС-2-ZOOM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Механизм фокусировки для микроскопа Микромед МС-2-ZOOM

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Механизм фокусировки для микроскопа Микромед МС-2-ZOOM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314375
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
под посадочный диаметр визуальной насадки 70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, г.
900

Описание товара Механизм фокусировки для микроскопа Микромед МС-2-ZOOM

Является необходимым комплектующим для установки оптической головки МС-2-ZOOM на штатив ТД-3 и ТД-4. Механизм крепления на штативе рассчитан на длину 72 мм, диаметр 20 мм. Диапазон перемещения - 60 мм. Входит в стандартную комплектацию штатива ТД-1, микроскопа в сборе на основании А и основании CR. Механизм фокусировки штатива ТД-2 имеет другую конструкцию.

Отзывы о товаре Механизм фокусировки для микроскопа Микромед МС-2-ZOOM




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
под посадочный диаметр визуальной насадки 70 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Является необходимым комплектующим для установки оптической головки МС-2-ZOOM на штатив ТД-3 и ТД-4. Механизм крепления на штативе рассчитан на длину 72 мм, диаметр 20 мм. Диапазон перемещения - 60 мм. Входит в стандартную комплектацию штатива ТД-1, микроскопа в сборе на основании А и основании CR. Механизм фокусировки штатива ТД-2 имеет другую конструкцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Механизм фокусировки для микроскопа Микромед МС-2-ZOOM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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