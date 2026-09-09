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Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41

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Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 1
Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 2
Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 3
Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 4
Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 5
Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
  • Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 1
  • Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 2
  • Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 3
  • Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 4
  • Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 5
  • Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314363
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
11
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х13
Вес, кг.
1.1

Описание товара Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41

Профессиональная штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite VH41 подходит для использования с камерами и обвесом общей массой до 5 кг. Механизм с жидкостными демпферами для горизонтального (360?) и вертикального (-75?...+90?) панорамирования обеспечивает плавный и безлюфтовый ход при поворотах и наклонах камеры. Головка монтируется на штативы, стойки, краны и моноподы с установочной резьбой 3/8”. Корпус видеоголовки изготовлен из алюминиево-магниевого сплава: вес головки с площадкой и ручкой – 940 г. Плавность хода вертикального и горизонтального панорамирования можно регулировать в определенных пределах ручкой/винтом-стопором. Оператор самостоятельно выбирает то, насколько будет жесткий ход, в соответствии с желаемой скоростью изменения угла наклона и весом установленного оборудования. Такая независимая система механизмов фиксации уменьшают эффект «дрожащей картинки». К быстросъемной площадке, предназначенной для установки камеры, присоединяются фото- и видеокамеры с креплениями на 1/4” и 3/8”. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 26 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования. Площадка устанавливается в корпус одним движением (до щелчка металлического предохранителя площадки). Предохранитель площадки защитит камеру от случайного падения во время установки, а винтовой фиксатор, упирающийся в фиксировочный подпятник, – во время съемки. Съемная рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку для лучшего сцепления с рукой. Рукоятка может крепится к корпусу видеоголовки с правой или левой стороны, надежно закрепляется при помощи зубчатой муфты и фиксатора рукоятки. Длина ручки 350 мм – достаточный рычаг для поворота камеры. Фиксаторы рукоятки, площадки и стопор горизонтальной оси для удобства закручивания оснащены переставными односторонними ручками-барашками (с «храповиками»). В основании ручек-барашков предусмотрены потайные шестигранные винты, которые затягиваются при помощи шестигранного ключа, входящего в комплект. Таким образом создается надежная фиксация всех частей.

Отзывы о товаре Штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite - VH41




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Аксессуары и штативные головки
Высота, см
11
Ширина, см
7.5
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная штативная видеоголовка GreenBean HDV Elite VH41 подходит для использования с камерами и обвесом общей массой до 5 кг. Механизм с жидкостными демпферами для горизонтального (360?) и вертикального (-75?...+90?) панорамирования обеспечивает плавный и безлюфтовый ход при поворотах и наклонах камеры. Головка монтируется на штативы, стойки, краны и моноподы с установочной резьбой 3/8”. Корпус видеоголовки изготовлен из алюминиево-магниевого сплава: вес головки с площадкой и ручкой – 940 г. Плавность хода вертикального и горизонтального панорамирования можно регулировать в определенных пределах ручкой/винтом-стопором. Оператор самостоятельно выбирает то, насколько будет жесткий ход, в соответствии с желаемой скоростью изменения угла наклона и весом установленного оборудования. Такая независимая система механизмов фиксации уменьшают эффект «дрожащей картинки». К быстросъемной площадке, предназначенной для установки камеры, присоединяются фото- и видеокамеры с креплениями на 1/4” и 3/8”. Подвижная быстросъемная площадка может смещаться на 26 мм в каждую сторону, помогая сбалансировать центр тяжести установленного оборудования. Площадка устанавливается в корпус одним движением (до щелчка металлического предохранителя площадки). Предохранитель площадки защитит камеру от случайного падения во время установки, а винтовой фиксатор, упирающийся в фиксировочный подпятник, – во время съемки. Съемная рукоятка имеет рифленую прорезиненную накладку для лучшего сцепления с рукой. Рукоятка может крепится к корпусу видеоголовки с правой или левой стороны, надежно закрепляется при помощи зубчатой муфты и фиксатора рукоятки. Длина ручки 350 мм – достаточный рычаг для поворота камеры. Фиксаторы рукоятки, площадки и стопор горизонтальной оси для удобства закручивания оснащены переставными односторонними ручками-барашками (с «храповиками»). В основании ручек-барашков предусмотрены потайные шестигранные винты, которые затягиваются при помощи шестигранного ключа, входящего в комплект. Таким образом создается надежная фиксация всех частей.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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