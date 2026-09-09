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Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30

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Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 - фото 1
Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 - фото 2
Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 - фото 1
  • Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 - фото 2
  • Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314335
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х5
Вес, г.
300

Описание товара Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30

Софтбокс Godox SA-30 с сотами для осветителя Godox S30 позволяет сформировать мягкие и равномерные светотеневые переходы. Размер софтбокса 30х30 см. Софтбокс комплектуется тканевой сотовой решеткой, которая может использоваться, например, для портретной или предметной съемки, где требуется выделить светом определенный участок кадра и ограничить распространение света на другой области кадра.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox SA-30 с сотами для осветителя Godox S30 позволяет сформировать мягкие и равномерные светотеневые переходы. Размер софтбокса 30х30 см. Софтбокс комплектуется тканевой сотовой решеткой, которая может использоваться, например, для портретной или предметной съемки, где требуется выделить светом определенный участок кадра и ограничить распространение света на другой области кадра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Godox SA-30 с сотами для S30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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