Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт)
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье. Подходит для: Philips HQ130, Philips HQ132, Philips HQ136, Philips HQ30, Philips HQ33, Philips HQ40, Philips HQ402, Philips HQ404, Philips HQ41, Philips HQ42, Philips HQ441, Philips HQ444, Philips HQ46, Philips HQ460, Philips HQ468, Philips HQ481, Philips HQ489, Philips HQ5824, Philips HQ6415, Philips HQ6423, Philips HQ6445, Philips HQ6605, Philips HQ6610, Philips HQ6613, Philips HQ6646, Philips HQ6675, Philips HQ6676, Philips HQ6695, Philips HQ6696, Philips HQ6831, Philips HQ6842, Philips HQ6843, Philips HQ6844, Philips HQ6857, Philips HQ6859, Philips HQ6863, Philips HQ6874, Philips HQ6879, Philips HQ6900, Philips HQ6920, Philips HQ6940, Philips HQ6941, Philips HQ6950, Philips HQ6970, Philips HQ6990, Philips HQ801, Philips HQ802, Philips HQ805, Philips HQ806, Philips HS190
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы
Отзывы о товаре Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт)