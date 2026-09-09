Top.Mail.Ru
Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт) - фото 1
Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт) - фото 1
  • Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314233
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Комплектация
3 бритвенные головки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
67

Описание товара Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт)

Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье. Подходит для: Philips HQ130, Philips HQ132, Philips HQ136, Philips HQ30, Philips HQ33, Philips HQ40, Philips HQ402, Philips HQ404, Philips HQ41, Philips HQ42, Philips HQ441, Philips HQ444, Philips HQ46, Philips HQ460, Philips HQ468, Philips HQ481, Philips HQ489, Philips HQ5824, Philips HQ6415, Philips HQ6423, Philips HQ6445, Philips HQ6605, Philips HQ6610, Philips HQ6613, Philips HQ6646, Philips HQ6675, Philips HQ6676, Philips HQ6695, Philips HQ6696, Philips HQ6831, Philips HQ6842, Philips HQ6843, Philips HQ6844, Philips HQ6857, Philips HQ6859, Philips HQ6863, Philips HQ6874, Philips HQ6879, Philips HQ6900, Philips HQ6920, Philips HQ6940, Philips HQ6941, Philips HQ6950, Philips HQ6970, Philips HQ6990, Philips HQ801, Philips HQ802, Philips HQ805, Philips HQ806, Philips HS190

Отзывы о товаре Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Комплектация
3 бритвенные головки
Страна производитель
Китай
Описание
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье. Подходит для: Philips HQ130, Philips HQ132, Philips HQ136, Philips HQ30, Philips HQ33, Philips HQ40, Philips HQ402, Philips HQ404, Philips HQ41, Philips HQ42, Philips HQ441, Philips HQ444, Philips HQ46, Philips HQ460, Philips HQ468, Philips HQ481, Philips HQ489, Philips HQ5824, Philips HQ6415, Philips HQ6423, Philips HQ6445, Philips HQ6605, Philips HQ6610, Philips HQ6613, Philips HQ6646, Philips HQ6675, Philips HQ6676, Philips HQ6695, Philips HQ6696, Philips HQ6831, Philips HQ6842, Philips HQ6843, Philips HQ6844, Philips HQ6857, Philips HQ6859, Philips HQ6863, Philips HQ6874, Philips HQ6879, Philips HQ6900, Philips HQ6920, Philips HQ6940, Philips HQ6941, Philips HQ6950, Philips HQ6970, Philips HQ6990, Philips HQ801, Philips HQ802, Philips HQ805, Philips HQ806, Philips HS190
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сменная головка для бритв Philips HQ56/50 (3шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...