Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
белый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311927
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитка электрическая
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор работы
Серия
ЭПБ 22
Страна производства
Россия
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
белый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х30х16
Вес, кг.
7
Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 белый
Плита Лысьва ЭПБ 22 выполнена в классическом белом цвете. Прибор потребляет мощность 2.2 кВт. Модель оснащена двумя конфорками диаметром 14,5 и 18 см.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Плитка электрическая
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор работы
Серия
ЭПБ 22
Страна производства
Россия
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
белый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
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Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Плита Лысьва ЭПБ 22 выполнена в классическом белом цвете. Прибор потребляет мощность 2.2 кВт. Модель оснащена двумя конфорками диаметром 14,5 и 18 см.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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