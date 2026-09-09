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Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный

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Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный - фото 1
Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Нижняя граница частотного диапазона
15
Верхняя граница част. диапазона
250
  • Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный - фото 1
  • Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308896
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Характеристики

Бренд
Edge
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Нижняя граница частотного диапазона
15
Верхняя граница част. диапазона
250
Мощность на канал (2 Ом), Вт
350
Мощность на канал (4 Ом), Вт
150
Макс. ток предохранителя, А
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
1.72

Описание товара Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный

1-канальный усилитель Edge EDB500.1-E9 класса D, идеально подходит для питания громкой акустической системы. Смотрите также: Автоакустика , Автомагнитолы , Автомобильные мониторы , Автомобильные сабвуферы , Автомобильные усилители , Комплектующие для автомобильного аудио и видео , ТВ-тюнеры , одноканальные , двухканальные , четырёхканальные , пятиканальные , d класса , ab класса

Отзывы о товаре Усилитель Edge EDB500.1-E9 одноканальный




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Характеристики
Бренд
Edge
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
1
Нижняя граница частотного диапазона
15
Верхняя граница част. диапазона
250
Мощность на канал (2 Ом), Вт
350
Мощность на канал (4 Ом), Вт
150
Макс. ток предохранителя, А
25
Страна производитель
Китай
Описание
1-канальный усилитель Edge EDB500.1-E9 класса D, идеально подходит для питания громкой акустической системы. Смотрите также: Автоакустика , Автомагнитолы , Автомобильные мониторы , Автомобильные сабвуферы , Автомобильные усилители , Комплектующие для автомобильного аудио и видео , ТВ-тюнеры , одноканальные , двухканальные , четырёхканальные , пятиканальные , d класса , ab класса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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