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Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30

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Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30 - фото 1
Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель масок
Байонет
нет
  • Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30 - фото 1
  • Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 308431
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Держатель масок
Байонет
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
60

Описание товара Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30

Держатель масок GOBO SA-10 для светодиодного осветителя S30 вставляется в проекционную насадку SA-P (пробретается отдельно). Держатель служит креплением маски из набора масок Gobo Godox SA-09 с вырезанными на них узорами, которые затем проецируются на фон или объект съемки. Надежная долговечная конструкция из металла.

Отзывы о товаре Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Держатель масок
Байонет
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель масок GOBO SA-10 для светодиодного осветителя S30 вставляется в проекционную насадку SA-P (пробретается отдельно). Держатель служит креплением маски из набора масок Gobo Godox SA-09 с вырезанными на них узорами, которые затем проецируются на фон или объект съемки. Надежная долговечная конструкция из металла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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