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Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
14 990 руб.
15 570
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306978
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Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Компактное дизайнерское решение: изделие прекрасно впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Эффективный душевой смыв обеспечивает полноценное омывание чаши унитаза. Дополнительно можно приобрести специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье. Механизм сиденья рассчитан на 100 000 закрываний, материал дюропласт устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Компактное дизайнерское решение: изделие прекрасно впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Эффективный душевой смыв обеспечивает полноценное омывание чаши унитаза. Дополнительно можно приобрести специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье. Механизм сиденья рассчитан на 100 000 закрываний, материал дюропласт устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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