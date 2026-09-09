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Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH

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Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 1
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 2
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 3
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 4
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 5
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 6
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 7
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 8
Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз подвесной
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 1
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 2
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 3
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 4
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 5
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 6
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 7
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 8
  • Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
14 990 руб.  15 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306978
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Размеры в упаковке, см
56х49х49
Вес, кг.
22

Описание товара Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH

Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Компактное дизайнерское решение: изделие прекрасно впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Эффективный душевой смыв обеспечивает полноценное омывание чаши унитаза. Дополнительно можно приобрести специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье. Механизм сиденья рассчитан на 100 000 закрываний, материал дюропласт устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.

Отзывы о товаре Унитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701738WH




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Унитаз подвесной
Описание
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Компактное дизайнерское решение: изделие прекрасно впишется в санузел любого размера благодаря проекции 49 см. Эффективный душевой смыв обеспечивает полноценное омывание чаши унитаза. Дополнительно можно приобрести специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье. Механизм сиденья рассчитан на 100 000 закрываний, материал дюропласт устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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