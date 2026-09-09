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Шумоизоляция STP Бипласт 20 К (1.0*0.75) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шумоизоляция STP Бипласт 20 К (1.0*0.75)

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Шумоизоляция STP Бипласт 20 К (1.0*0.75)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоизоляция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306503
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Характеристики

Бренд
STP
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
антиадгезионная бумага, вспененный полимер
Размер листа
0.75 x 1 м
Толщина
2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.75х0.02
Вес, г.
500

Описание товара Шумоизоляция STP Бипласт 20 К (1.0*0.75)

Противоскрипный, звукопоглощающий, уплотнительный материал. Купить STP Бипласт можно для обработки колесных арок, пластиковых деталей, перегородок моторного отсека и т.д.

Отзывы о товаре Шумоизоляция STP Бипласт 20 К (1.0*0.75)




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Характеристики
Бренд
STP
Тип товара
Шумоизоляция
Материал
антиадгезионная бумага, вспененный полимер
Размер листа
0.75 x 1 м
Толщина
2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Противоскрипный, звукопоглощающий, уплотнительный материал. Купить STP Бипласт можно для обработки колесных арок, пластиковых деталей, перегородок моторного отсека и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шумоизоляция STP Бипласт 20 К (1.0*0.75) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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