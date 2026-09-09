Фазоинвертор ACV SW39-1102
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фазоинвертор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306409
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фазоинвертор
Высота, см
11.4
Дополнительно
внутренний диаметр 80 мм
Особенности
материал - пластик
Ширина, см
11.4
Размеры в упаковке, см
25х12х12
Вес, г.
100
Описание товара Фазоинвертор ACV SW39-1102
Нескончаемое желание придать вашему автозвуку дополнительной мощи сложно обуздать, но зато благодаря фазоинвертору ACV SW39-1102 легко воплотить в жизнь. Данное устройство не должно смущать вас своими небольшими размерами, потому как после правильного подключения его в общую систему, оно покажет своё истинное музыкальное лицо – «рубить» будет так, что слово «рубить» будет практически воплощено в реальность звуковыми волнами.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Фазоинвертор
Высота, см
11.4
Дополнительно
внутренний диаметр 80 мм
Особенности
материал - пластик
Ширина, см
11.4
Нескончаемое желание придать вашему автозвуку дополнительной мощи сложно обуздать, но зато благодаря фазоинвертору ACV SW39-1102 легко воплотить в жизнь. Данное устройство не должно смущать вас своими небольшими размерами, потому как после правильного подключения его в общую систему, оно покажет своё истинное музыкальное лицо – «рубить» будет так, что слово «рубить» будет практически воплощено в реальность звуковыми волнами.
Фазоинвертор ACV SW39-1102 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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