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Автомобильная антенна Триада-ВА 65 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильная антенна Триада-ВА 65

24 Отзывы
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Автомобильная антенна Триада-ВА 65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305708
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
38х8х4
Вес, г.
500

Описание товара Автомобильная антенна Триада-ВА 65

На замену штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel,Chevrolet, Skoda ит.д.

Отзывы о товаре Автомобильная антенна Триада-ВА 65

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хороший товар, но кабель Короткова.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано добротно.Но пока не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная антенна. пришлось разобрать пол салона, но это того стоит... ловит больше станций чем с родная, на трассе пока не проверил, но 50 км от Москвы гораздо лучше чем родная антенна.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
твёрдое "хорошо"... у кого кузов с " технологическим"отверстием, цена-качество пойдёт...
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
установи быстро,подошла как родная,работает
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
антэна нормальная провод короткий пришлось удлинитель добавлять радио ловит без помех
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Станислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на дастер 13 г. переходника небыло пришлось штекер перепаять..стало ловить лучше на даче шипело...теперь музыка играет сама магнитола штатная слабовата!!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал на 120 короллу, подошло идеально
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная антенна, хороший приём.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла на Opel Astra H 2007 хэтч. Сигнал после установки стал отличный (штатную антенну и провод предыдущие владельцы умудрились испортить). Работой радио доволен. Но при открытии багажника, он довольно рано упирается стоп сигналом в антенну и начинает ее отгибать. И длинны провода не достаточно для прокладки за обшивкой потолка, сразу заказывал метровый удлинитель и переходник для разъема штатной магнитолы. Минус 1 звезда за неудобную конструкцию - провод в антенну впаян, нет разъема позволяющего отследить провод от антенны. Это очень неудобно при установке антенны и прокладке провода в салоне.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
антену установил, всё отлично подошло, радио работает
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Илья З.

Достоинства:


Комментарий:
Как родная, установилась в штатное место. Для кузова универсал нужно нарастить проводку.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Мерседес W210 установил вместо родной всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
антенна хорошая, сигнал ловит отлично. заказывал для Рено Меган 1 рестайлинг. 2000 года выпуска.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
50 км до вышки не ловит ничего , высад денег.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
достаточно простая схемотехника, приём вполне устойчивый, часто бываю за городом, рельеф местности там даёт о себе знать, местами есть провалы в приёме, буду пробовать с прутком 400 мм. А так в радиусе 35км от центра приём прекрасный.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё чётко, работает отлично, приём хороший, только при установки появились трудности, при затяжки гайки, гайка проворачивается но резьба остаётся целой, под мотал изоленты пару витков и порядок, подтягивать дало очень аккуратно!
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная онтена ловит хорошо на ланос встала правда пришлось немного помучится.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
антенна отличная рекомендую когда установил радио заработало до этого стояла на лобовом таблетка ловила ужасно после установки стало ловить очень много радиостанций прием хороший
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на пассат б5+, усилитель работает, но пока не могу сказать что сигнал отличный
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Руслан Л.

Достоинства:


Комментарий:
пока не установил , как установлю отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормально, поставил на паджеро спорт 2
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Петр П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество и упаковка. Работает штатно.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Чтобы работала как положено нужно перепаивать, провод короткий.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
На замену штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel,Chevrolet, Skoda ит.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хороший товар, но кабель Короткова.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано добротно.Но пока не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличная антенна. пришлось разобрать пол салона, но это того стоит... ловит больше станций чем с родная, на трассе пока не проверил, но 50 км от Москвы гораздо лучше чем родная антенна.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
твёрдое "хорошо"... у кого кузов с " технологическим"отверстием, цена-качество пойдёт...
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
установи быстро,подошла как родная,работает
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
антэна нормальная провод короткий пришлось удлинитель добавлять радио ловит без помех
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Станислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на дастер 13 г. переходника небыло пришлось штекер перепаять..стало ловить лучше на даче шипело...теперь музыка играет сама магнитола штатная слабовата!!
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал на 120 короллу, подошло идеально
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная антенна, хороший приём.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Подошла на Opel Astra H 2007 хэтч. Сигнал после установки стал отличный (штатную антенну и провод предыдущие владельцы умудрились испортить). Работой радио доволен. Но при открытии багажника, он довольно рано упирается стоп сигналом в антенну и начинает ее отгибать. И длинны провода не достаточно для прокладки за обшивкой потолка, сразу заказывал метровый удлинитель и переходник для разъема штатной магнитолы. Минус 1 звезда за неудобную конструкцию - провод в антенну впаян, нет разъема позволяющего отследить провод от антенны. Это очень неудобно при установке антенны и прокладке провода в салоне.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
антену установил, всё отлично подошло, радио работает
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Илья З.

Достоинства:


Комментарий:
Как родная, установилась в штатное место. Для кузова универсал нужно нарастить проводку.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Мерседес W210 установил вместо родной всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
антенна хорошая, сигнал ловит отлично. заказывал для Рено Меган 1 рестайлинг. 2000 года выпуска.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
50 км до вышки не ловит ничего , высад денег.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
достаточно простая схемотехника, приём вполне устойчивый, часто бываю за городом, рельеф местности там даёт о себе знать, местами есть провалы в приёме, буду пробовать с прутком 400 мм. А так в радиусе 35км от центра приём прекрасный.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
всё чётко, работает отлично, приём хороший, только при установки появились трудности, при затяжки гайки, гайка проворачивается но резьба остаётся целой, под мотал изоленты пару витков и порядок, подтягивать дало очень аккуратно!
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная онтена ловит хорошо на ланос встала правда пришлось немного помучится.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
антенна отличная рекомендую когда установил радио заработало до этого стояла на лобовом таблетка ловила ужасно после установки стало ловить очень много радиостанций прием хороший
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
поставил на пассат б5+, усилитель работает, но пока не могу сказать что сигнал отличный
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Руслан Л.

Достоинства:


Комментарий:
пока не установил , как установлю отпишусь
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормально, поставил на паджеро спорт 2
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Петр П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество и упаковка. Работает штатно.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Станислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Чтобы работала как положено нужно перепаивать, провод короткий.


Автомобильная антенна Триада-ВА 65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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