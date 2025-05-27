Автомобильная антенна Триада-ВА 65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305708
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х8х4
Вес, г.
500
Описание товара Автомобильная антенна Триада-ВА 65
На замену штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel,Chevrolet, Skoda ит.д.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
На замену штатной антенны в автомобилях Volkswagen, Opel,Chevrolet, Skoda ит.д.
Достоинства:
Комментарий:
на вид хороший товар, но кабель Короткова.
Достоинства:
Комментарий:
Сделано добротно.Но пока не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
отличная антенна. пришлось разобрать пол салона, но это того стоит... ловит больше станций чем с родная, на трассе пока не проверил, но 50 км от Москвы гораздо лучше чем родная антенна.
Достоинства:
Комментарий:
твёрдое "хорошо"... у кого кузов с " технологическим"отверстием, цена-качество пойдёт...
Достоинства:
Комментарий:
установи быстро,подошла как родная,работает
Достоинства:
Комментарий:
антэна нормальная провод короткий пришлось удлинитель добавлять радио ловит без помех
Достоинства:
Комментарий:
поставил на дастер 13 г. переходника небыло пришлось штекер перепаять..стало ловить лучше на даче шипело...теперь музыка играет сама магнитола штатная слабовата!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на 120 короллу, подошло идеально
Достоинства:
Комментарий:
отличная антенна, хороший приём.
Достоинства:
Комментарий:
Подошла на Opel Astra H 2007 хэтч. Сигнал после установки стал отличный (штатную антенну и провод предыдущие владельцы умудрились испортить). Работой радио доволен. Но при открытии багажника, он довольно рано упирается стоп сигналом в антенну и начинает ее отгибать. И длинны провода не достаточно для прокладки за обшивкой потолка, сразу заказывал метровый удлинитель и переходник для разъема штатной магнитолы. Минус 1 звезда за неудобную конструкцию - провод в антенну впаян, нет разъема позволяющего отследить провод от антенны. Это очень неудобно при установке антенны и прокладке провода в салоне.
Достоинства:
Комментарий:
антену установил, всё отлично подошло, радио работает
Достоинства:
Комментарий:
Как родная, установилась в штатное место. Для кузова универсал нужно нарастить проводку.
Достоинства:
Комментарий:
Мерседес W210 установил вместо родной всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
антенна хорошая, сигнал ловит отлично. заказывал для Рено Меган 1 рестайлинг. 2000 года выпуска.
Достоинства:
Комментарий:
50 км до вышки не ловит ничего , высад денег.
Достоинства:
Комментарий:
достаточно простая схемотехника, приём вполне устойчивый, часто бываю за городом, рельеф местности там даёт о себе знать, местами есть провалы в приёме, буду пробовать с прутком 400 мм. А так в радиусе 35км от центра приём прекрасный.
Достоинства:
Комментарий:
всё чётко, работает отлично, приём хороший, только при установки появились трудности, при затяжки гайки, гайка проворачивается но резьба остаётся целой, под мотал изоленты пару витков и порядок, подтягивать дало очень аккуратно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная онтена ловит хорошо на ланос встала правда пришлось немного помучится.
Достоинства:
Комментарий:
антенна отличная рекомендую когда установил радио заработало до этого стояла на лобовом таблетка ловила ужасно после установки стало ловить очень много радиостанций прием хороший
Достоинства:
Комментарий:
поставил на пассат б5+, усилитель работает, но пока не могу сказать что сигнал отличный
Достоинства:
Комментарий:
пока не установил , как установлю отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
нормально, поставил на паджеро спорт 2
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество и упаковка. Работает штатно.
Достоинства:
Комментарий:
Чтобы работала как положено нужно перепаивать, провод короткий.
Автомобильная антенна Триада-ВА 65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомобильная антенна Триада-ВА 65
Достоинства:
Комментарий:
на вид хороший товар, но кабель Короткова.
Достоинства:
Комментарий:
Сделано добротно.Но пока не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
отличная антенна. пришлось разобрать пол салона, но это того стоит... ловит больше станций чем с родная, на трассе пока не проверил, но 50 км от Москвы гораздо лучше чем родная антенна.
Достоинства:
Комментарий:
твёрдое "хорошо"... у кого кузов с " технологическим"отверстием, цена-качество пойдёт...
Достоинства:
Комментарий:
установи быстро,подошла как родная,работает
Достоинства:
Комментарий:
антэна нормальная провод короткий пришлось удлинитель добавлять радио ловит без помех
Достоинства:
Комментарий:
поставил на дастер 13 г. переходника небыло пришлось штекер перепаять..стало ловить лучше на даче шипело...теперь музыка играет сама магнитола штатная слабовата!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал на 120 короллу, подошло идеально
Достоинства:
Комментарий:
отличная антенна, хороший приём.
Достоинства:
Комментарий:
Подошла на Opel Astra H 2007 хэтч. Сигнал после установки стал отличный (штатную антенну и провод предыдущие владельцы умудрились испортить). Работой радио доволен. Но при открытии багажника, он довольно рано упирается стоп сигналом в антенну и начинает ее отгибать. И длинны провода не достаточно для прокладки за обшивкой потолка, сразу заказывал метровый удлинитель и переходник для разъема штатной магнитолы. Минус 1 звезда за неудобную конструкцию - провод в антенну впаян, нет разъема позволяющего отследить провод от антенны. Это очень неудобно при установке антенны и прокладке провода в салоне.
Достоинства:
Комментарий:
антену установил, всё отлично подошло, радио работает
Достоинства:
Комментарий:
Как родная, установилась в штатное место. Для кузова универсал нужно нарастить проводку.
Достоинства:
Комментарий:
Мерседес W210 установил вместо родной всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
антенна хорошая, сигнал ловит отлично. заказывал для Рено Меган 1 рестайлинг. 2000 года выпуска.
Достоинства:
Комментарий:
50 км до вышки не ловит ничего , высад денег.
Достоинства:
Комментарий:
достаточно простая схемотехника, приём вполне устойчивый, часто бываю за городом, рельеф местности там даёт о себе знать, местами есть провалы в приёме, буду пробовать с прутком 400 мм. А так в радиусе 35км от центра приём прекрасный.
Достоинства:
Комментарий:
всё чётко, работает отлично, приём хороший, только при установки появились трудности, при затяжки гайки, гайка проворачивается но резьба остаётся целой, под мотал изоленты пару витков и порядок, подтягивать дало очень аккуратно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная онтена ловит хорошо на ланос встала правда пришлось немного помучится.
Достоинства:
Комментарий:
антенна отличная рекомендую когда установил радио заработало до этого стояла на лобовом таблетка ловила ужасно после установки стало ловить очень много радиостанций прием хороший
Достоинства:
Комментарий:
поставил на пассат б5+, усилитель работает, но пока не могу сказать что сигнал отличный
Достоинства:
Комментарий:
пока не установил , как установлю отпишусь
Достоинства:
Комментарий:
нормально, поставил на паджеро спорт 2
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество и упаковка. Работает штатно.
Достоинства:
Комментарий:
Чтобы работала как положено нужно перепаивать, провод короткий.