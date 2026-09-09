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Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II

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Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II - фото 1
Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
  • Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II - фото 1
  • Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305666
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
525

Описание товара Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II

Корпус антенны сделан из черного пластика (по форме толстый диск радиусом 4,5 см и толщиной 1,8 см), который приклеивается в правый пассажирский угол лобового стекла на двусторонний черный скотч. Иногда такие антенны в народе называют таблетка. Из корпуса выходят тонкие металлизированные самоклеющиеся приемные полотна (усы), которые также приклеиваются на стекло. Приемные усы можно развернуть под любым углом, чтобы антенну можно было установить как в угол стекла, так и по центру под зеркало заднего вида. Корпус антенны состоит из двух частей. При установке сначала на выбранное место клеится первая часть корпуса, усы надеваются на штырек этой части, приклеиваются к стеклу и вторая часть корпуса с проводами защелкивается сверху.Провода выводятся к краю стекла и укладываются под уплотнительную резинку или пластиковую деталь кузова, прилегающую к лобовому стеклу. По проводам в магнитолу передается принятый антенной сигнал, а в антенну подается питание 11-15 вольт от бортовой сети или аккумулятора автомобиля.

Отзывы о товаре Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II




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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Корпус антенны сделан из черного пластика (по форме толстый диск радиусом 4,5 см и толщиной 1,8 см), который приклеивается в правый пассажирский угол лобового стекла на двусторонний черный скотч. Иногда такие антенны в народе называют таблетка. Из корпуса выходят тонкие металлизированные самоклеющиеся приемные полотна (усы), которые также приклеиваются на стекло. Приемные усы можно развернуть под любым углом, чтобы антенну можно было установить как в угол стекла, так и по центру под зеркало заднего вида. Корпус антенны состоит из двух частей. При установке сначала на выбранное место клеится первая часть корпуса, усы надеваются на штырек этой части, приклеиваются к стеклу и вторая часть корпуса с проводами защелкивается сверху.Провода выводятся к краю стекла и укладываются под уплотнительную резинку или пластиковую деталь кузова, прилегающую к лобовому стеклу. По проводам в магнитолу передается принятый антенной сигнал, а в антенну подается питание 11-15 вольт от бортовой сети или аккумулятора автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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