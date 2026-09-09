Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II
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Характеристики
Описание товара Автомобильная антенна Триада Mr.STBOUSH-II
Корпус антенны сделан из черного пластика (по форме толстый диск радиусом 4,5 см и толщиной 1,8 см), который приклеивается в правый пассажирский угол лобового стекла на двусторонний черный скотч. Иногда такие антенны в народе называют таблетка. Из корпуса выходят тонкие металлизированные самоклеющиеся приемные полотна (усы), которые также приклеиваются на стекло. Приемные усы можно развернуть под любым углом, чтобы антенну можно было установить как в угол стекла, так и по центру под зеркало заднего вида. Корпус антенны состоит из двух частей. При установке сначала на выбранное место клеится первая часть корпуса, усы надеваются на штырек этой части, приклеиваются к стеклу и вторая часть корпуса с проводами защелкивается сверху.Провода выводятся к краю стекла и укладываются под уплотнительную резинку или пластиковую деталь кузова, прилегающую к лобовому стеклу. По проводам в магнитолу передается принятый антенной сигнал, а в антенну подается питание 11-15 вольт от бортовой сети или аккумулятора автомобиля.
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