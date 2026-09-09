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Система установки фона Falcon Eyes В-8510/H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система установки фона Falcon Eyes В-8510/H

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Система установки фона Falcon Eyes В-8510/H
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система установки фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 30399
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Система установки фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.2х0.13
Вес, кг.
7.1

Описание товара Система установки фона Falcon Eyes В-8510/H

Система для установки фона мобильная В-8510/Н позволяет устанавливать рулонные тканевые фоны максимальной шириной 2,6 м на максимальную высоту 3,15 м. Комплектуется удобной сумкой для хранения и транспортировки системы.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Система установки фона
Страна производитель
Китай
Описание
Система для установки фона мобильная В-8510/Н позволяет устанавливать рулонные тканевые фоны максимальной шириной 2,6 м на максимальную высоту 3,15 м. Комплектуется удобной сумкой для хранения и транспортировки системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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