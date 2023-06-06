Звуковая карта Creative Sound Blaster AE-7 (70SB180000000)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Звуковые карты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 299125
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Звуковые карты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х5
Вес, г.
852
Описание товара Звуковая карта Creative Sound Blaster AE-7 (70SB180000000)
Прочувствовать максимальную точность воспроизводимого звука вам поможет звуковая карта PCI-E CREATIVE Sound Blaster AE-7 с Sound Core 3D-чипом. Приятным бонусом станет годовая гарантия от производителя. Если основным требованием к звуку вы считаете чистоту звучания, то звуковая карта PCI-E CREATIVE Sound Blaster AE-7 - это именно то, что вам нужно. За мягкое звучание динамичных сцен отвечает двухканальный усилитель для наушников. Также сигнал может быть выведен на динамики. Технология Crystal Voice улучшает качество голосовой записи для внутриигрового общения, что не может не порадовать геймеров.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Прочувствовать максимальную точность воспроизводимого звука вам поможет звуковая карта PCI-E CREATIVE Sound Blaster AE-7 с Sound Core 3D-чипом. Приятным бонусом станет годовая гарантия от производителя. Если основным требованием к звуку вы считаете чистоту звучания, то звуковая карта PCI-E CREATIVE Sound Blaster AE-7 - это именно то, что вам нужно. За мягкое звучание динамичных сцен отвечает двухканальный усилитель для наушников. Также сигнал может быть выведен на динамики. Технология Crystal Voice улучшает качество голосовой записи для внутриигрового общения, что не может не порадовать геймеров.
Достоинства:
Звук
Недостатки:
ценник
Комментарий:
не встала на 7-ку, пришлось ставить 10-ку, но оно того стоило. Звук порадовал, настройки норм. Смотреть фильмы стало реально интересно, особенно порадовала настройка можно сделать все под свои уши. Ценник не норм, но карта того стоит, рекомендую
Достоинства:
Звук
Недостатки:
Цена
Комментарий:
Для геймеров это топчик. Понравилось ПО своим функционалом, требуются обновления при запуске. Самое основное достоинство это звук, игры и киношки стали звучать намного лучше. Если цена не пугает то рекомендую к покупке.
Достоинства:
Звук
Недостатки:
Высокая цена
Комментарий:
После покупки понял что наушники менять не нужно. Простая установка, выносной блок тоже имеет свои плюсы. Пока все нормально проблем нет, основной минус это конечно цена
Достоинства:
всё
Недостатки:
стал больше времени проводить за компом
Комментарий:
Звук стал более детальным, смотреть фильмы и слушать музыку стало в кайф. были небольшие проблемы с настройкой звука. у меня 10-ка дрова встали норм.
Достоинства:
Звук
Комментарий:
Звук не сравнить с базовым, плюс есть настройки эквалайзера для колонок. Купил по отзывам на форумах. Упаковка целая с пломбой, внутри доп. заводская упаковка. Всем советую тот кто хочет отличный звук в играх.
Звуковая карта Creative Sound Blaster AE-7 (70SB180000000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Звуковая карта Creative Sound Blaster AE-7 (70SB180000000)
Достоинства:
Звук
Недостатки:
ценник
Комментарий:
не встала на 7-ку, пришлось ставить 10-ку, но оно того стоило. Звук порадовал, настройки норм. Смотреть фильмы стало реально интересно, особенно порадовала настройка можно сделать все под свои уши. Ценник не норм, но карта того стоит, рекомендую
Достоинства:
Звук
Недостатки:
Цена
Комментарий:
Для геймеров это топчик. Понравилось ПО своим функционалом, требуются обновления при запуске. Самое основное достоинство это звук, игры и киношки стали звучать намного лучше. Если цена не пугает то рекомендую к покупке.
Достоинства:
Звук
Недостатки:
Высокая цена
Комментарий:
После покупки понял что наушники менять не нужно. Простая установка, выносной блок тоже имеет свои плюсы. Пока все нормально проблем нет, основной минус это конечно цена
Достоинства:
всё
Недостатки:
стал больше времени проводить за компом
Комментарий:
Звук стал более детальным, смотреть фильмы и слушать музыку стало в кайф. были небольшие проблемы с настройкой звука. у меня 10-ка дрова встали норм.
Достоинства:
Звук
Комментарий:
Звук не сравнить с базовым, плюс есть настройки эквалайзера для колонок. Купил по отзывам на форумах. Упаковка целая с пломбой, внутри доп. заводская упаковка. Всем советую тот кто хочет отличный звук в играх.