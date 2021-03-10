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Пылесос ручной Kitfort КТ-557 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос ручной Kitfort КТ-557

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Пылесос ручной Kitfort КТ-557 - фото 1
Пылесос ручной Kitfort КТ-557 - фото 2
Пылесос ручной Kitfort КТ-557 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос ручной Kitfort КТ-557 - фото 1
  • Пылесос ручной Kitfort КТ-557 - фото 2
  • Пылесос ручной Kitfort КТ-557 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пылесос ручной Kitfort КТ-557
5 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х19х19
Вес, кг.
1.9

Описание товара Пылесос ручной Kitfort КТ-557

Пылесос ручной Kitfort КТ-557

Отзывы о товаре Пылесос ручной Kitfort КТ-557

10.03.2021
Сергей

Достоинства:
Есть 2 скорости всасывания, всасывает пыль, грязь, воду очень сильно. Хорошо подойдет для чистки авто или небольшой уборки по дому (аккума хватает на 30 минут). Очень стильный пылесос, с подсветкой. Удобен в использовании: есть специальная приставка под насадки и сам пылесос, ничего валяться раздельно друг от друга не будет. Для меня удобно то, что пылесос заряжается от сети 220В, а не от аккума авто - можно спокойно использовать как в доме, так и в авто. В комплекте 4 насадки - на все случаи.

Недостатки:
Немного шумный

Комментарий:
Очень мощный, рекомендую к покупке.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос ручной Kitfort КТ-557
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.03.2021
Сергей

Достоинства:
Есть 2 скорости всасывания, всасывает пыль, грязь, воду очень сильно. Хорошо подойдет для чистки авто или небольшой уборки по дому (аккума хватает на 30 минут). Очень стильный пылесос, с подсветкой. Удобен в использовании: есть специальная приставка под насадки и сам пылесос, ничего валяться раздельно друг от друга не будет. Для меня удобно то, что пылесос заряжается от сети 220В, а не от аккума авто - можно спокойно использовать как в доме, так и в авто. В комплекте 4 насадки - на все случаи.

Недостатки:
Немного шумный

Комментарий:
Очень мощный, рекомендую к покупке.


Пылесос ручной Kitfort КТ-557 - стоимость товара 5960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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