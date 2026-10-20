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Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л

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Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 1
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 2
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 3
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 4
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 5
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 6
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 7
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 8
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 9
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 10
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 11
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 12
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, комплект насадок
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
280
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 1
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 2
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 3
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 4
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 5
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 6
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 7
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 8
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 9
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 10
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 11
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 12
  • Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
В наличии
Код товара: 752880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beko
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, комплект насадок
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусе; телескопическая трубка; автоматическое сматывание шнура; фильтр HEPA; горизонтальная и вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1550
Мощность всасывания, Вт
280
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л

Бытовой пылесос Beko BKS 5423 белого цвета предназначен для очистки мебели, ковров и других напольных покрытий от пыли, шерсти домашних животных или другого мусора. Для этого в комплекте прилагаются 3 насадки. Весь собранный мусор попадает в контейнер-пылесборник объемом 1.8 л. Пылесос Beko BKS 5423 оснащен циклонной системой фильтрации и фильтром тонкой очистки HEPA. Он защищает воздух от попадания в него мелких частиц пыли. Телескопическая труба и сетевой шнур обеспечивают радиус действия пылесоса 9 м. Также предусмотрена защита прибора от перегрева и функция вертикальной парковки. Благодаря ней прибор может стоять без опоры на стену или другой объект.

Отзывы о товаре Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Beko
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, комплект насадок
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусе; телескопическая трубка; автоматическое сматывание шнура; фильтр HEPA; горизонтальная и вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1550
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
280
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Бытовой пылесос Beko BKS 5423 белого цвета предназначен для очистки мебели, ковров и других напольных покрытий от пыли, шерсти домашних животных или другого мусора. Для этого в комплекте прилагаются 3 насадки. Весь собранный мусор попадает в контейнер-пылесборник объемом 1.8 л. Пылесос Beko BKS 5423 оснащен циклонной системой фильтрации и фильтром тонкой очистки HEPA. Он защищает воздух от попадания в него мелких частиц пыли. Телескопическая труба и сетевой шнур обеспечивают радиус действия пылесоса 9 м. Также предусмотрена защита прибора от перегрева и функция вертикальной парковки. Благодаря ней прибор может стоять без опоры на стену или другой объект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - стоимость товара 6180 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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