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Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706613
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт
7 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Размеры в упаковке, см
55х33х31
Вес, кг.
8.2

Описание товара Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт

Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт




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Характеристики
Бренд
Samsung
Описание
Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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