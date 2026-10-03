Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб.
В наличии
Код товара: 706613
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 330 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х33х31
Вес, кг.
8.2
Описание товара Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт
Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт
Пылесос Samsung VC18M21B0S2/EV с контейнером для сбора пыли, 1800 Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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