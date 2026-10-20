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Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л

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Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 1
Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 2
Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 3
Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 4
Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 5
Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 6
Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, инструкция, гарантийный талон
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.8 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
290
  • Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 1
  • Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 2
  • Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 3
  • Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 4
  • Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 5
  • Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 6
  • Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 
В наличии
Код товара: 752881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л
6 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beko
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, инструкция, гарантийный талон
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусеАвтосматывание сетевого шнураФильтр тонкой очистки (HEPA)
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
290
Длина сетевого шнура
7.5
Страна производитель
Турция
Вес, г.
5

Описание товара Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л

Компактный пылесос Beko с контейнером для сбора пыли показывает высокую мощность всасывания и качество уборки во всем доме. Пылесос оснащен многоразовым контейнером объемом 1,8 л и высокоэффективным HEPA фильтром, который очищает всасываемый воздух от мелкой пыли и микрочастиц. Благодаря телескопической трубе и набору насадок пылесос одинаково эффективно собирает пыль на твердом полу, коврах, диванах и других поверхностях и покрытиях, а длинный шнур питания обеспечивает широкий радиус уборки без переключения между розетками.

Отзывы о товаре Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Beko
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
Пылесос, инструкция, гарантийный талон
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.8 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусеАвтосматывание сетевого шнураФильтр тонкой очистки (HEPA)
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
290
Длина сетевого шнура
7.5
Страна производитель
Турция
Описание
Компактный пылесос Beko с контейнером для сбора пыли показывает высокую мощность всасывания и качество уборки во всем доме. Пылесос оснащен многоразовым контейнером объемом 1,8 л и высокоэффективным HEPA фильтром, который очищает всасываемый воздух от мелкой пыли и микрочастиц. Благодаря телескопической трубе и набору насадок пылесос одинаково эффективно собирает пыль на твердом полу, коврах, диванах и других поверхностях и покрытиях, а длинный шнур питания обеспечивает широкий радиус уборки без переключения между розетками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Beko VCO 32818 WR красный/серый, 290/1880 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1.9 л - по цене 6340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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