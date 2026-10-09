Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 292489
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
610 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х14х5
Вес, г.
130
Описание товара Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400)
Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) – игровое устройство, которое порадует вас высоким уровнем эргономики. Мышь будет удобно использовать и в повседневном режиме. Несколько уровней DPI, между которыми можно переключаться от 800 до 2000.
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Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) – игровое устройство, которое порадует вас высоким уровнем эргономики. Мышь будет удобно использовать и в повседневном режиме. Несколько уровней DPI, между которыми можно переключаться от 800 до 2000.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Genius Scorpion Spear (31040002400) - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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