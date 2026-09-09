Штатив Joby GorillaPod Mobile Rig JB01533-BWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS пластик, термополиэтилен, цинк-алюминиевый сплав, алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291995
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS пластик, термополиэтилен, цинк-алюминиевый сплав, алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х6
Вес, г.
400
Описание товара Штатив Joby GorillaPod Mobile Rig JB01533-BWW
Трипод для смартфона/мобильного телефона создан специально для влоггеров. С его помощью вы сможете быстро и качественно снимать видео для своего видеоблога на Ютьюбе, ведь данное устройство позволяет расположить на нём не только смартфон с камерой, но также дополнительный микрофон и подсветку.
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Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS пластик, термополиэтилен, цинк-алюминиевый сплав, алюминий
Страна производитель
Китай
Трипод для смартфона/мобильного телефона создан специально для влоггеров. С его помощью вы сможете быстро и качественно снимать видео для своего видеоблога на Ютьюбе, ведь данное устройство позволяет расположить на нём не только смартфон с камерой, но также дополнительный микрофон и подсветку.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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