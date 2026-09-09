Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291991
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х5
Вес, г.
300
Описание товара Штатив Joby GripTight Action Kit Black-Grey JB01515-BWW
Оптимизирован для экшн-камер: снабжен креплением стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших 360 — камер. Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов (шириной от 56 до 91 мм) — крепить их к держателю можно в чехле или без него.
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Бренд
Тип товара
Штативы
Материал
нержавеющая сталь, алюминий, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
0.5
Страна производитель
Китай
Оптимизирован для экшн-камер: снабжен креплением стандарта GoPro с фиксирующим винтом, подойдет для GoPro Session, GoPro Hero 5 и небольших 360 — камер. Совместим с абсолютным большинством моделей смартфонов (шириной от 56 до 91 мм) — крепить их к держателю можно в чехле или без него.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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