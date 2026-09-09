Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291987
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х6х6
Вес, г.
300
Описание товара Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW
Универсальное телескопическое устройство Joby TelePod Mobile позволит зафиксировать Ваш смартфон, даст возможность снимать с предпочтительного ракурса под нужным углом. Идеально подходит для видеоблогов, селфи и многого другого! Делайте снимки на расстоянии с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления Bluetooth Impulse. Работает с несколькими креплениями Joby, включая GripTight ONE, GoPro Mount, Flash mount или любое устройство 1/4-20 весом до 325 г.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Универсальное телескопическое устройство Joby TelePod Mobile позволит зафиксировать Ваш смартфон, даст возможность снимать с предпочтительного ракурса под нужным углом. Идеально подходит для видеоблогов, селфи и многого другого! Делайте снимки на расстоянии с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления Bluetooth Impulse. Работает с несколькими креплениями Joby, включая GripTight ONE, GoPro Mount, Flash mount или любое устройство 1/4-20 весом до 325 г.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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