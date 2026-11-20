Кофемолка Аксинья КС-602 Brown
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Характеристики
Тип товара
Кофемолки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
В наличии
Код товара: 291232
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х11
Вес, кг.
1
Описание товара Кофемолка Аксинья КС-602 Brown
Кофемолка Аксинья КС-602 Brown - устройство для размола зерен кофе. Принцип работы роторной (ножевой) кофемолки состоит в том, что кофейные зерна дробит, одновременно перемешивая, вращающийся с большой скоростью острый стальной нож. Тонкость помола зерен определяется временем работы кофемолки. Пригодна для перемалывания кофе, орехов и специй.
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Кофемолка Аксинья КС-602 Brown - устройство для размола зерен кофе. Принцип работы роторной (ножевой) кофемолки состоит в том, что кофейные зерна дробит, одновременно перемешивая, вращающийся с большой скоростью острый стальной нож. Тонкость помола зерен определяется временем работы кофемолки. Пригодна для перемалывания кофе, орехов и специй.
Купить Кофемолка Аксинья КС-602 Brown - по цене 1090 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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