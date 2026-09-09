Кофемолка CASO Coffee Flavour
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Характеристики
Тип товара
Кофемолки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199288
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х11х10
Вес, кг.
2
Описание товара Кофемолка CASO Coffee Flavour
Электрическая кофемолка - измельчитель CASO Coffee Flavour. Идеально для измельчения кофейных зерен, орешков, специй. Мощность двигателя 200 Вт. Корпус из нержавеющей стали с прозрачной крышкой. Контейнер для кофейных зерен с метками на 4 и 8 чашек из нержавеющей стали. Ротационный двухлопастной нож из нержавеющей стали. Степень помола регулируется длительностью операции
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Электрическая кофемолка - измельчитель CASO Coffee Flavour. Идеально для измельчения кофейных зерен, орешков, специй. Мощность двигателя 200 Вт. Корпус из нержавеющей стали с прозрачной крышкой. Контейнер для кофейных зерен с метками на 4 и 8 чашек из нержавеющей стали. Ротационный двухлопастной нож из нержавеющей стали. Степень помола регулируется длительностью операции
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