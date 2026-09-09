Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин)
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285112
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х18х16
Вес, г.
700
Описание товара Микроскоп Микромед Атом 40x-640x (апельсин)
Микроскоп предназначен для наблюдения и исследования препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. На микроскопе можно изучать прозрачные и полупрозрачные биологические объекты в виде мазков и срезов (тонкие срезы растений, разнообразные жидкости на стеклах). Микроскоп имеет встроенный светодиодный осветитель. Осветитель работает от батареек. Это позволяет производить исследования в походах, поездках в пригород и в любых других ситуациях с отсутствием доступа к электросети.
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Микроскоп предназначен для наблюдения и исследования препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. На микроскопе можно изучать прозрачные и полупрозрачные биологические объекты в виде мазков и срезов (тонкие срезы растений, разнообразные жидкости на стеклах). Микроскоп имеет встроенный светодиодный осветитель. Осветитель работает от батареек. Это позволяет производить исследования в походах, поездках в пригород и в любых других ситуациях с отсутствием доступа к электросети.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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