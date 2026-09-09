Top.Mail.Ru
Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Aqua 68555 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Aqua 68555

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Aqua 68555 - фото 1
Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Aqua 68555 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тренажеры
  • Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Aqua 68555 - фото 1
  • Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Aqua 68555 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 050 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281976
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Moby Kids
Тип товара
Тренажеры
Возраст
от 3 до 8 лет
Комплектация
тренажер, упаковка
Материал
пластик, резина
Размер в упаковке
53x30x74 см
Страна бренда
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х12
Вес, г.
400

Описание товара Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Aqua 68555

Теперь ваш неугомонный непоседа сможет направить свою энергию в мирное русло, ведь в его распоряжении будет удобный тренажер для активных прыжков. А чтобы кроха при этом еще и улыбался, в амортизирующей опоре для ножек встроен звуковой модуль, воспроизводящий забавные пищащие звуки. Тренажер для прыжков со счетчиком Moby Jumper состоит из мягкой опоры для ног, эластичных ремней и ручки-перекладины. Гибкие, эластичные резинки растягиваются во время прыжка от 40 см до 100 см. Устойчивая, пружинистая платформа выполнена из EVA – можно не переживать за целостность напольного покрытия, когда ребенок прыгает дома. Ручки из мягкого материала обеспечивают максимальный комфорт при использовании тренажера. При совершении прыжков загораются яркие лампочки с обеих сторон ручек (в состоянии покоя они отключаются автоматически через некоторое время). А веселый звук, издаваемый при каждом прыжке, увлекает ребенка прыгать снова и снова!. Счетчик показывает количество прыжков, которые совершил ребенок. Нажав на кнопку «Сброс», можно начать подсчет прыжков заново. Наличие счетчика позволяет детям устраивать веселые соревнования между собой. Всеми любимые и суперпопулярные тренажеры для прыжков Moby Jumper давно заняли уверенную позицию на рынке детских товаров. Благодаря постоянным рекламным кампаниям на детском телеканале «Карусель», узнаваемость Moby Jumper родителями и детьми достигла высокого уровня и продолжает расти.Приобретая оригинальные тренажеры Moby Jumper, вы можете быть уверены в надежности и безопасности изделия!

Отзывы о товаре Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Aqua 68555




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Moby Kids
Тип товара
Тренажеры
Возраст
от 3 до 8 лет
Комплектация
тренажер, упаковка
Материал
пластик, резина
Размер в упаковке
53x30x74 см
Страна бренда
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Теперь ваш неугомонный непоседа сможет направить свою энергию в мирное русло, ведь в его распоряжении будет удобный тренажер для активных прыжков. А чтобы кроха при этом еще и улыбался, в амортизирующей опоре для ножек встроен звуковой модуль, воспроизводящий забавные пищащие звуки. Тренажер для прыжков со счетчиком Moby Jumper состоит из мягкой опоры для ног, эластичных ремней и ручки-перекладины. Гибкие, эластичные резинки растягиваются во время прыжка от 40 см до 100 см. Устойчивая, пружинистая платформа выполнена из EVA – можно не переживать за целостность напольного покрытия, когда ребенок прыгает дома. Ручки из мягкого материала обеспечивают максимальный комфорт при использовании тренажера. При совершении прыжков загораются яркие лампочки с обеих сторон ручек (в состоянии покоя они отключаются автоматически через некоторое время). А веселый звук, издаваемый при каждом прыжке, увлекает ребенка прыгать снова и снова!. Счетчик показывает количество прыжков, которые совершил ребенок. Нажав на кнопку «Сброс», можно начать подсчет прыжков заново. Наличие счетчика позволяет детям устраивать веселые соревнования между собой. Всеми любимые и суперпопулярные тренажеры для прыжков Moby Jumper давно заняли уверенную позицию на рынке детских товаров. Благодаря постоянным рекламным кампаниям на детском телеканале «Карусель», узнаваемость Moby Jumper родителями и детьми достигла высокого уровня и продолжает расти.Приобретая оригинальные тренажеры Moby Jumper, вы можете быть уверены в надежности и безопасности изделия!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Aqua 68555 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...