Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Green 68553
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тренажер для прыжков Moby Kids Moby-Jumper Green 68553
Теперь ваш неугомонный непоседа сможет направить свою энергию в мирное русло, ведь в его распоряжении будет удобный тренажер для активных прыжков. А чтобы кроха при этом еще и улыбался, в амортизирующей опоре для ножек встроен звуковой модуль, воспроизводящий забавные пищащие звуки. Тренажер для прыжков со счетчиком Moby Jumper состоит из мягкой опоры для ног, эластичных ремней и ручки-перекладины. Гибкие, эластичные резинки растягиваются во время прыжка от 40 см до 100 см. Устойчивая, пружинистая платформа выполнена из EVA – можно не переживать за целостность напольного покрытия, когда ребенок прыгает дома. Ручки из мягкого материала обеспечивают максимальный комфорт при использовании тренажера. При совершении прыжков загораются яркие лампочки с обеих сторон ручек (в состоянии покоя они отключаются автоматически через некоторое время). А веселый звук, издаваемый при каждом прыжке, увлекает ребенка прыгать снова и снова!. Счетчик показывает количество прыжков, которые совершил ребенок. Нажав на кнопку «Сброс», можно начать подсчет прыжков заново. Наличие счетчика позволяет детям устраивать веселые соревнования между собой. Всеми любимые и суперпопулярные тренажеры для прыжков Moby Jumper давно заняли уверенную позицию на рынке детских товаров. Благодаря постоянным рекламным кампаниям на детском телеканале «Карусель», узнаваемость Moby Jumper родителями и детьми достигла высокого уровня и продолжает расти.Приобретая оригинальные тренажеры Moby Jumper, вы можете быть уверены в надежности и безопасности изделия!
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