Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Модель аккумулятора
NP-F970
Для устройств
Sony
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 281405
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Описание товара Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F970 (10000 мАч)
Наименование в учётной системе 1С: Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F970 (10000 мАч). Купить аккумулятор GreenBean NP-F750 емкостью 10050 мАч можно для использования с любыми устройствами марки GreenBean, а также SONY и др., конструкция которых подразумевает применение аккумуляторов NP-F970 с адаптером типа SONY NP-F для питания. Данный аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60 С. Количество циклов перезаряда не менее 300. Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать устройство GreenBean PowerCharger NPF.
Наименование в учётной системе 1С: Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F970 (10000 мАч). Купить аккумулятор GreenBean NP-F750 емкостью 10050 мАч можно для использования с любыми устройствами марки GreenBean, а также SONY и др., конструкция которых подразумевает применение аккумуляторов NP-F970 с адаптером типа SONY NP-F для питания. Данный аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60 С. Количество циклов перезаряда не менее 300. Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать устройство GreenBean PowerCharger NPF.
Достоинства:
Отличный аккумулятор, пришел полностью заряженый, пока нареканий никаких нет
Недостатки:
нет
Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F970 (10000 мАч) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F970 (10000 мАч)
Достоинства:
Отличный аккумулятор, пришел полностью заряженый, пока нареканий никаких нет
Недостатки:
нет