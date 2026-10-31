Топор Matrix Колун 21816
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
В наличии
Код товара: 280755
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 530 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х5х2
Вес, кг.
1.91
Описание товара Топор Matrix Колун 21816
Топор-колун MATRIX 21816 оснащен удобной длинной рукояткой, которая имеет резиновые накладки, для снижения вибраций и колебаний во время рабочего процесса. Полотно обладает утолщениями с обеих сторон, что значительно облегчает процесс раскалывания древесины. Ширина лезвия - 90 мм.
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Теги товара: кованые
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Топор-колун MATRIX 21816 оснащен удобной длинной рукояткой, которая имеет резиновые накладки, для снижения вибраций и колебаний во время рабочего процесса. Полотно обладает утолщениями с обеих сторон, что значительно облегчает процесс раскалывания древесины. Ширина лезвия - 90 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Топор Matrix Колун 21816 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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