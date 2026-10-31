Top.Mail.Ru
Топор Matrix Колун 21816 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Топор Matrix Колун 21816

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Топор Matrix Колун 21816 - фото 1
Топор Matrix Колун 21816 - фото 2
Топор Matrix Колун 21816 - фото 3
Топор Matrix Колун 21816 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Matrix Колун 21816 - фото 1
  • Топор Matrix Колун 21816 - фото 2
  • Топор Matrix Колун 21816 - фото 3
  • Топор Matrix Колун 21816 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280755
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор Matrix Колун 21816
1 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Размеры в упаковке, см
38х5х2
Вес, кг.
1.91

Описание товара Топор Matrix Колун 21816

Топор-колун MATRIX 21816 оснащен удобной длинной рукояткой, которая имеет резиновые накладки, для снижения вибраций и колебаний во время рабочего процесса. Полотно обладает утолщениями с обеих сторон, что значительно облегчает процесс раскалывания древесины. Ширина лезвия - 90 мм.



Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, с деревянной ручкой, российские


Теги товара: кованые

Отзывы о товаре Топор Matrix Колун 21816




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Описание
Топор-колун MATRIX 21816 оснащен удобной длинной рукояткой, которая имеет резиновые накладки, для снижения вибраций и колебаний во время рабочего процесса. Полотно обладает утолщениями с обеих сторон, что значительно облегчает процесс раскалывания древесины. Ширина лезвия - 90 мм.


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, с деревянной ручкой, российские


Теги товара: кованые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Matrix Колун 21816 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...