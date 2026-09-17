Колун DENZEL 21434, F7, 1400 гр, двухкомпонентная рукоятка, 500 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
В наличии
Код товара: 744051
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2 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Колун - 1 штЗащитный кожух - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
82
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
55х18х3
Вес, кг.
1.47
Описание товара Колун DENZEL 21434, F7, 1400 гр, двухкомпонентная рукоятка, 500 мм
Колун Denzel F7 21434 массой 1400 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 500 мм, предназначен для колки дров. Утолщенное с двух сторон полотно позволяет легко раскалывать поленья. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Колун будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
- Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому колун сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
- Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
- Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
- Морозоустойчивость — инструмент можно использовать при температуре до -40 °C.
- Безопасное хранение и транспортировка — колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Комплектация
Колун - 1 штЗащитный кожух - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
82
Страна производитель
Тайвань
Колун Denzel F7 21434 массой 1400 г, с двухкомпонентной рукояткой длиной 500 мм, предназначен для колки дров. Утолщенное с двух сторон полотно позволяет легко раскалывать поленья. Надежная монолитная конструкция выдерживает интенсивную эксплуатацию без риска поломки. Колун будет полезен на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — голова изготовлена из высококачественной стали 60 методом ковки и выдерживает динамические нагрузки.
- Износостойкость — полотно прошло зонную закалку токами высокой частоты до твердости 51-56 HRC, прецизионная заточка лезвия выполнена на станке с ЧПУ, поэтому колун сохраняет рабочие свойства в течение длительного времени.
- Надежная защита от разрушения — рабочая часть фосфатирована.
- Долговечность — рукоятка из армированного полиамида отличается прочностью и не разрушается под воздействием влаги и ультрафиолетового излучения.
- Морозоустойчивость — инструмент можно использовать при температуре до -40 °C.
- Безопасное хранение и транспортировка — колун поставляется с защитным кожухом для лезвия.
- Возможность подвесного хранения — в рукоятке предусмотрено отверстие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Колун DENZEL 21434, F7, 1400 гр, двухкомпонентная рукоятка, 500 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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