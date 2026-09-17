Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
В наличии
Код товара: 744055
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Доставка в Санкт-Петербурге
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1 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
212
Ширина лезвия, мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х3
Вес, г.
930
Описание товара Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка
Цельнокованый топор Denzel 21499 с рабочей частью весом 600 г и двухкомпонентной обрезиненной рукояткой предназначен для рубки бревен и веток, колки дров, обработки древесины и т.д. Будет полезен в быту и на строительной площадке.
Преимущества
- Повышенная прочность — топор целиком выкован из стали C45.
- Высокий ресурс — рабочая часть твердостью 50-55 HRC устойчива к износу.
- Эргономичность — обрезиненная рельефная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
212
Ширина лезвия, мм
80
Страна производитель
Китай
Цельнокованый топор Denzel 21499 с рабочей частью весом 600 г и двухкомпонентной обрезиненной рукояткой предназначен для рубки бревен и веток, колки дров, обработки древесины и т.д. Будет полезен в быту и на строительной площадке.
Преимущества
- Повышенная прочность — топор целиком выкован из стали C45.
- Высокий ресурс — рабочая часть твердостью 50-55 HRC устойчива к износу.
- Эргономичность — обрезиненная рельефная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из ладони.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - стоимость товара 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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