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Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка

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Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 1
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 2
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 3
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 4
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 5
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 6
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 7
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 8
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 9
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 10
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 11
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 12
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 1
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 2
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 3
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 4
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 5
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 6
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 7
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 8
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 9
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 10
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 11
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 12
  • Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744055
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
212
Ширина лезвия, мм
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х3
Вес, г.
930

Описание товара Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка

Цельнокованый топор Denzel 21499 с рабочей частью весом 600 г и двухкомпонентной обрезиненной рукояткой предназначен для рубки бревен и веток, колки дров, обработки древесины и т.д. Будет полезен в быту и на строительной площадке.

Преимущества

  • Повышенная прочность — топор целиком выкован из стали C45.
  • Высокий ресурс — рабочая часть твердостью 50-55 HRC устойчива к износу.
  • Эргономичность — обрезиненная рельефная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из ладони.

Отзывы о товаре Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
профессиональный
Длина рукояти, мм
212
Ширина лезвия, мм
80
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнокованый топор Denzel 21499 с рабочей частью весом 600 г и двухкомпонентной обрезиненной рукояткой предназначен для рубки бревен и веток, колки дров, обработки древесины и т.д. Будет полезен в быту и на строительной площадке.

Преимущества

  • Повышенная прочность — топор целиком выкован из стали C45.
  • Высокий ресурс — рабочая часть твердостью 50-55 HRC устойчива к износу.
  • Эргономичность — обрезиненная рельефная рукоятка обеспечивает удобный хват и не выскальзывает из ладони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор цельнокованый DENZEL 21499, 600 г, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка - стоимость товара 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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