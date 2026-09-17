Топор кованый Мир Инструмента 21657, 1900/2200 г, деревянное топорище, 500 мм, М2, "Мясоруб"
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
В наличии
Код товара: 744067
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 650 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х24х5
Вес, кг.
2.4
Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21657, 1900/2200 г, деревянное топорище, 500 мм, М2, "Мясоруб"
Топор кованый Мир Инструмента 21657, 1900/2200 г, деревянное топорище, 500 мм, М2, "Мясоруб"
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Топор кованый Мир Инструмента 21657, 1900/2200 г, деревянное топорище, 500 мм, М2, "Мясоруб"
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованый Мир Инструмента 21657, 1900/2200 г, деревянное топорище, 500 мм, М2, "Мясоруб" - стоимость товара 1650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21657, 1900/2200 г, деревянное топорище, 500 мм, М2, "Мясоруб"