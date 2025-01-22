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Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro

3 Отзывы
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Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 1
Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 2
Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 3
Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 4
Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 5
Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 1
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 2
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 3
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 4
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 5
  • Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280742
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Нагнетание воздуха
механическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
нет
Память последнего измерения
нет
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Размер манжеты, см
17-24, 22-38, 34-50
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х10
Вес, г.
416

Описание товара Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro

Прибор создан специально для врачей. Pro – это особая расширенная комплектация. Продуманный до мелочей дизайн и содержимое набора выполненыМеханический тонометр CS Medica CS-109 Pro — профессиональный измеритель артериального давления для практикующих врачей. Механический измеритель давления требует непосредственного участия человека на всех этапах процесса измерения. Результаты измерения напрямую зависят от профессионализма и опыта измеряющего. Именно поэтому механические тонометры используются преимущественно медицинскими работниками. в единой цветовой гамме – качественное исполнение подчеркивает статус владельца.

Отзывы о товаре Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro

Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Шифо Х.

Достоинства:


Комментарий:
брала подарк папе понравился
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мог бы и 6⭐ поставить за качество. Самая малая манжета на ребёнка от 3-4 лет, что мне подходит . Купил за 5000 , хотя сперва хотел Riester Bebiphon ( 8500 ). Думаю это хорошая альтернатива
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, удобный тонометр, все сделано качественно, работает без нареканий. Из минусов: достаточно большая сумка.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Нагнетание воздуха
механическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
нет
Память последнего измерения
нет
Питание от батареек или аккумулятора
нет
Питание от сети
нет
Производство
Китай
Размер манжеты, см
17-24, 22-38, 34-50
Сумка в комплекте
да
Развернуть
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
механический
Страна производитель
Китай
Описание
Прибор создан специально для врачей. Pro – это особая расширенная комплектация. Продуманный до мелочей дизайн и содержимое набора выполненыМеханический тонометр CS Medica CS-109 Pro — профессиональный измеритель артериального давления для практикующих врачей. Механический измеритель давления требует непосредственного участия человека на всех этапах процесса измерения. Результаты измерения напрямую зависят от профессионализма и опыта измеряющего. Именно поэтому механические тонометры используются преимущественно медицинскими работниками. в единой цветовой гамме – качественное исполнение подчеркивает статус владельца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Шифо Х.

Достоинства:


Комментарий:
брала подарк папе понравился
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Мог бы и 6⭐ поставить за качество. Самая малая манжета на ребёнка от 3-4 лет, что мне подходит . Купил за 5000 , хотя сперва хотел Riester Bebiphon ( 8500 ). Думаю это хорошая альтернатива
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, удобный тонометр, все сделано качественно, работает без нареканий. Из минусов: достаточно большая сумка.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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