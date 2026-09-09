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Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная

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Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 1
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 2
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 3
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 4
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 5
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 6
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 7
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 8
Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80х80
Увеличение, крат
2
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 1
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 2
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 3
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  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 5
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 6
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 7
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 8
  • Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 279582
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80х80
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
регулировка угла наклона линзы в диапазоне от 180 до 120 град.
Габариты
230x100x35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная

Levenhuk Zeno Read ZR10 – это лупа на ручке, снабженная бифокальной линзой. Большая квадратная линза дает увеличение в 2 крата, малая линза круглой формы приближает в 6 раз. Угол наклона основной линзы можно регулировать. Есть встроенная светодиодная подсветка, позволяющая использовать лупу даже в полной темноте. Питание – стандартные батарейки. Лупа прекрасно подходит для работы с мелким текстом, детального рассматривания фотографий, карт, чертежей, марок, денежных знаков

Отзывы о товаре Лупа для чтения Levenhuk Zeno Read ZR10, черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
80х80
Увеличение, крат
2
Материал ручки
пластик
Дополнительно
регулировка угла наклона линзы в диапазоне от 180 до 120 град.
Габариты
230x100x35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Zeno Read ZR10 – это лупа на ручке, снабженная бифокальной линзой. Большая квадратная линза дает увеличение в 2 крата, малая линза круглой формы приближает в 6 раз. Угол наклона основной линзы можно регулировать. Есть встроенная светодиодная подсветка, позволяющая использовать лупу даже в полной темноте. Питание – стандартные батарейки. Лупа прекрасно подходит для работы с мелким текстом, детального рассматривания фотографий, карт, чертежей, марок, денежных знаков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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