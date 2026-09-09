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Нож КВТ НМИ-02 63846 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож КВТ НМИ-02 63846

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Нож КВТ НМИ-02 63846 - фото 1
Нож КВТ НМИ-02 63846 - фото 2
Нож КВТ НМИ-02 63846 - фото 3
Нож КВТ НМИ-02 63846 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножи строительные
  • Нож КВТ НМИ-02 63846 - фото 1
  • Нож КВТ НМИ-02 63846 - фото 2
  • Нож КВТ НМИ-02 63846 - фото 3
  • Нож КВТ НМИ-02 63846 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276548
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Ножи строительные
Вес, г.
111

Описание товара Нож КВТ НМИ-02 63846

Для работы под напряжением до 1000 В. Прямое лезвие из японской нержавеющей стали. Твердость лезвия HRC 51.53. Изолированная рукоятка с упором для пальцев. Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины. Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки. Ширина лезвия: 17 мм. Толщина обуха: 2 мм. Зачистка жил от окисной пленки, снятие оболочки и изоляции кабеля.



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Отзывы о товаре Нож КВТ НМИ-02 63846




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Ножи строительные
Описание
Для работы под напряжением до 1000 В. Прямое лезвие из японской нержавеющей стали. Твердость лезвия HRC 51.53. Изолированная рукоятка с упором для пальцев. Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины. Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки. Ширина лезвия: 17 мм. Толщина обуха: 2 мм. Зачистка жил от окисной пленки, снятие оболочки и изоляции кабеля.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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