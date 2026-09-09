Набор инструментов Sata 09014A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Sata 09014A
Состав: Набор удлиненных шестигранников 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, Головки 6 г 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, Глубокие головки 1/4: 8, 9, 10, 12 мм, Рукоятки-трещотки реверсивные 1/4, 1/2, 3/8, Удлинитель 1/4 50 мм, Держатель для бит магнитный 1/4, Адаптер для битов 1/4, Шарниры карданные 1/4, 3/8, 1/2, Головки 6 гр. 3/8: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19мм, Глубокие головки 6 гр. 3/8: 13, 14, 15, 17 мм, Головки Е-формы 3/8: Е8, Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Удлинители 3/8 75мм, 150мм, Адаптеры 3/8F x 1/4M, и 3/8F X 1/2M, Свечные головки 16, 21мм 3/8, Головки 6 гр. 1/2: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Удлинители 1/2: 125мм, 250мм, Насадки 3/8: Шлиц 4, 5.5мм, PH #1, #2, Pz#1, #2, TORХ Т20, Т30, Т40, 45, Т50, Т55, Т60 HEX 3, 4, 5, 6мм, Ключи комбинированные 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мм, Тестер автомобильный, Съемник фильтра 63-102 мм, Отвертки шлицевая 6 мм х 150 мм, крестовая PH # 2 х 100 мм, Набор бит 1/4 — 18 шт.
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